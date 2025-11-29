मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सिद्धरामय्यांनी DK शिवकुमारांना घरी बोलावलं, दोघांत नेमकं काय घडलं? चेहऱ्यावरचे भाव सांगताहेत...

नवी दिल्ली : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून (Karnataka Political Crisis) सुरू असलेल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज एक महत्त्वाची घडामोड घडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. दोघांमध्ये नाश्त्याच्या निमित्ताने चाललेली ही चर्चा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे..गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसमध्ये (Congress) मुख्यमंत्रीपदावरून मतभेद उफाळले आहेत. शिवकुमार यांचे समर्थक त्यांना मुख्यमंत्रिपद द्यावे, असा आग्रह धरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सिद्धरामय्या यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन शिवकुमार यांना नाश्त्यासाठी घरी (बंगळूर) बोलावले..Karnataka Politics : DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? पुढील 48 तासांत मोठ्या घडामोडी घडणार, काँग्रेस हायकमांड काय घेणार निर्णय?.या भेटीनंतर डी. के. शिवकुमार हे दिल्लीला रवाना होणार असून, तेथे ते काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि खासदार राहुल गांधी यांची भेट घेतील. राज्यातील नेतृत्वासंबंधीचा अंतिम निर्णय या बैठकीत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..यापूर्वी सिद्धरामय्या म्हणाले होते की, “काँग्रेस हायकमांडने आम्हा दोघांना बोलावले आहे. त्यामुळेच मी शिवकुमार यांना नाश्त्यासाठी आमंत्रित केले. आम्ही दोघंही पक्षाच्या निर्णयाचा आदर करू.” शिवकुमार यांनीही याच भूमिकेला पाठिंबा देत, “हायकमांड जो निर्णय देईल तो आम्ही पाळू,” असे सांगितले..दोन्ही नेत्यांनी पक्षाच्या निर्णयाला मान्यतेची तयारी दर्शवल्यामुळे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील हायकमांड लवकरच मुख्यमंत्रीपदाबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊ शकते, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.