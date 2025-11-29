देश

मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सिद्धरामय्यांनी DK शिवकुमारांना घरी बोलावलं, दोघांत नेमकं काय घडलं? चेहऱ्यावरचे भाव सांगताहेत...

Karnataka CM Tussle Intensifies as DK Shivakumar Meets Siddaramaiah : कर्नाटकात मुख्यमंत्रिपदावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर डीके शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांनी नाश्त्यादरम्यान चर्चा केली.
नवी दिल्ली : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून (Karnataka Political Crisis) सुरू असलेल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज एक महत्त्वाची घडामोड घडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. दोघांमध्ये नाश्त्याच्या निमित्ताने चाललेली ही चर्चा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

