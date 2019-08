काँग्रेसचा 'चाणक्य' आता ईडीच्या कचाट्यात

बेंगळूर : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला घाम फोडून काँग्रेसची लाज राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डी.के. शिवकुमार यांच्याकडे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोर्चा वळवला आहे.

ईडीच्या संभाव्य सुनावणीविरोधात शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, न्यायालयाने ती फेटाळल्याने शिवकुमार यांच्या ईडी चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. ईडीने त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्याप्रमाणे शिवकुमार यांनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. आज, शिवकुमार बेंगळुरूमध्ये ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले आहे.

Senior Congress leader DK Shivakumar arrives at Enforcement Directorate office in Delhi to appear before the agency in connection with a money laundering case. pic.twitter.com/NScYozxkiI

— ANI (@ANI) August 31, 2019