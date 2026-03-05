Karnataka CM Rotation Issue : कर्नाटकच्या राजकारणात होणार मोठा गेम? '...तर वेगळा निर्णय घेऊ!' डी. के. शिवकुमार यांचा हायकमांडला थेट इशारा; सिद्धरामय्यांची खुर्ची धोक्यात?

बंगळूर : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करू, अन्यथा वेगळा निर्णय घेऊ, असा इशारा हायकमांडला दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली (DK Shivakumar CM demand controversy) आहे..पक्ष संघटनेत महत्त्वाची भूमिका बजावूनही सत्ता वाटपाच्या कराराची अंमलबजावणी होत नसल्याने ते नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. अडीच वर्षांच्या सत्ता वाटपाच्या करारानुसार मुख्यमंत्रिपद देण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता; मात्र त्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही..मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी शिवकुमार यांच्याशी आपले संबंध ‘दूध आणि मधासारखे’ असल्याचे सांगत एकोपा दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच भाजप-धजदकडून शिवकुमार यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या चर्चांनाही त्यांनी फेटाळले..Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.दरम्यान, आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवकुमार यांची प्रभारी नेते म्हणून नियुक्ती केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि ‘ऑपरेशन कमळ’नंतर ते भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे शिवकुमार यांच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष लागले आहे..शिवकुमार यांनी कठीण परिस्थितीतही पक्षनिष्ठा कायम ठेवली असल्याचे सांगत सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्यावरील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र हायकमांड त्यांच्या दबावासमोर झुकत नसल्याची चर्चा सुरू आहे. पक्ष संघटनेत मोठा वाटा उचलल्यानंतर सत्तेत मात्र उपेक्षा होत असल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे..Nashik Kumbh Mela : 1800 झाडांची कत्तल थांबणार? हायकोर्टाने नाशिक महापालिकेचा 'तो' युक्तिवाद फेटाळला; नेमकं काय घडलं न्यायालयात?.मागडी मतदारसंघाचे आमदार एच. सी. बाळकृष्ण यांनी दोन्ही नेते एकत्र राहिल्यास काँग्रेस पुन्हा १४० हून अधिक जागा जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे म्हटले असले तरी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. नवी दिल्लीतील बैठकीत खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी राजकीय घडामोडींवर चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.