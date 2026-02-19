देश

Congress MLAs Australia Tour : मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सहकुटुंब घेऊन 21 आमदार ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड दौऱ्यावर; काँग्रेसमध्ये खळबळ!

Karnataka Congress Leadership Change Speculation Intensifies : कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाच्या चर्चांदरम्यान २१ आमदार कुटुंबासह ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्यावर गेले आहेत. या दौऱ्यामुळे राज्याच्या राजकारणात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
Karnataka Congress MLA

Karnataka Congress MLA

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या नेतृत्व बदलाच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे २१ काँग्रेस आमदार कुटुंबासह ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर रवाना (Karnataka Congress MLA) झाले आहेत. मंगळवारी (ता. १७) रात्री बंगळूरच्या केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पहिला गट निघाला, तर उर्वरित आमदार आज रवाना होणार असल्याची माहिती आहे. हा दौरा सुमारे १३ दिवसांचा असून, तीन मार्चपर्यंत ते बंगळुरात परतणार आहेत.

Loading content, please wait...
Karnataka
Congress
new zealand
Government of Karnataka
bengaluru
Congress MLA

Related Stories

No stories found.