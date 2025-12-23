Crypto Scam : क्रिप्टो गुंतवणूक घोटाळा उघड! कर्नाटक ते दिल्लीपर्यंत ईडीची मोठी कारवाई, तीन राज्यांत एकाचवेळी 21 ठिकाणी छापे

बंगळूर : कर्नाटकातील क्रिप्टो करन्सी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात (Crypto Investment Fraud) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १८ डिसेंबर रोजी मोठी कारवाई करत कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि नवी दिल्लीतील एकूण २१ ठिकाणी एकाच वेळी झडतीसत्र राबवले. चौथ्या ब्लॉक कन्सल्टंट्स आणि इतर आरोपींविरुद्ध दाखल प्रकरणाच्या अनुषंगाने, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए)-२००२ अंतर्गत ही कारवाई केली. त्याची माहिती ईडीने सोमवारी (ता. २२) दिली..अधिकृत निवेदनानुसार, संशयित आरोपी व त्यांच्या सहकाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच कार्यालयीन परिसरांची (ED Raids) झडती घेतली. कर्नाटक राज्य पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि प्राप्त गुप्त माहितीनंतर प्राथमिक चौकशी केली होती. या चौकशीत क्रिप्टो करन्सी-आधारित गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून संघटित आर्थिक फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही.ईडीच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपींनी भारतीय नागरिकांसह परदेशी गुंतवणूकदारांनाही लक्ष्य केले. अत्यंत जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांनी आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या (क्रिप्टो करन्सी) स्वरूपात मोठी रक्कम उकळली. यासाठी त्यांनी खऱ्या आणि विश्वासार्ह वेबसाइट्सची हुबेहूब नक्कल करून बनावट क्रिप्टो गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार केले..आरोपींनी प्रतिष्ठित क्रिप्टो तज्ज्ञ तसेच सुप्रसिद्ध व्यक्तींच्या छायाचित्रांचा त्यांच्या संमतीशिवाय गैरवापर केला. ही संपूर्ण यंत्रणा बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजनेसारखी असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. याशिवाय, रेफरल बोनसचे आमिष दाखवून योजनांचा प्रचार केला. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात ओढले. गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे संकलन आणि लपवणूक करण्यासाठी आरोपींनी अनेक क्रिप्टो वॉलेट्स, परदेशी बँक खाती आणि शेल कंपन्या उभारल्या..ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी हवाला चॅनेल, बनावट निवास नोंदी तसेच पीअर-टू-पीअर (पी२पी) क्रिप्टो व्यवहारांच्या माध्यमातून भारतात निधी पाठवला. या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर भारतात तसेच परदेशात जंगम आणि अचल मालमत्ता खरेदीसाठी करण्यात आला. ही फसवणूक २०१५ पासून सुरू असून क्रिप्टो करन्सीच्या स्वरूपात मिळालेली रक्कम थेट क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये वापरली जात होती किंवा विविध प्लॅटफॉर्मद्वारे पी२पी ट्रान्स्फर करून रोख रक्कम व बँक खात्यांमध्ये रूपांतरित केली जात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.