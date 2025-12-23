देश

Crypto Scam : क्रिप्टो गुंतवणूक घोटाळा उघड! कर्नाटक ते दिल्लीपर्यंत ईडीची मोठी कारवाई, तीन राज्यांत एकाचवेळी 21 ठिकाणी छापे

ED Conducts Multi-State Raids in Crypto Investment Scam : क्रिप्टो गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात ईडीने कर्नाटक, महाराष्ट्र व दिल्लीतील २१ ठिकाणी छापे टाकून मनी लाँडरिंगचा तपास वेगाने सुरू केला आहे.
Crypto Investment Scam

Crypto Investment Scam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील क्रिप्टो करन्सी गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात (Crypto Investment Fraud) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १८ डिसेंबर रोजी मोठी कारवाई करत कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि नवी दिल्लीतील एकूण २१ ठिकाणी एकाच वेळी झडतीसत्र राबवले. चौथ्या ब्लॉक कन्सल्टंट्स आणि इतर आरोपींविरुद्ध दाखल प्रकरणाच्या अनुषंगाने, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए)-२००२ अंतर्गत ही कारवाई केली. त्याची माहिती ईडीने सोमवारी (ता. २२) दिली.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
fraud news
ED raid
Crypto currency
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com