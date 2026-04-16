Police Inspector Death : कार झाडाला धडकून भीषण अपघात; 45 वर्षीय पोलिस निरीक्षकाचा जागीच मृत्यू, पोलिस दलावर शोककळा

बंगळूर : दावणगेरे जिल्ह्यातील जागलूर तालुक्यात मोटार झाडाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात मंडळ पोलिस निरीक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला. मुश्तूर-कडबनकट्टे गावाजवळ हा अपघात (Karnataka police inspector car accident death) झाला. .रघुनाथ (वय ४५) असे त्यांचे नाव असून, ते विजयनगर आणि कोप्पळ जिल्ह्यांचे डीसीआरई अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. रघुनाथ हे चित्रदुर्गहून जागलूरकडे मोटारीने जात असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला जोरदार धडक बसली..या अपघातात रघुनाथ यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. ही घटना जागलूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे.