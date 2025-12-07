देश

Car Fire : कार दुभाजकाला धडकताच क्षणार्धात पेटली, पोलिस निरीक्षकाचा गाडीत होरपळून मृत्यू; हातातील ब्रेसलेटवरून पटली ओळख

Police Inspector Dies After Car Fire on Dharwad Highway : धारवाडजवळ गदग-हुबळी महामार्गावर कार दुभाजकाला धडकल्यानंतर अचानक पेटली. बाहेर पडू न शकल्याने पोलिस निरीक्षक सालीमठ यांचा होरपळून मृत्यू झाला.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव (कर्नाटक) : धारवाडजवळील गदग-हुबळी राष्ट्रीय महामार्गावर अरेरा पुलाजवळ लोकायुक्त विभागातील पोलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालीमठ (रा. गदग) यांचा मोटार अपघातात (Dharwad Car Fire) होरपळून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी घडली.

Karnataka
police
car
police case
accident case
Accident Death News
police department

