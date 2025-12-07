Car Fire : कार दुभाजकाला धडकताच क्षणार्धात पेटली, पोलिस निरीक्षकाचा गाडीत होरपळून मृत्यू; हातातील ब्रेसलेटवरून पटली ओळख

बेळगाव (कर्नाटक) : धारवाडजवळील गदग-हुबळी राष्ट्रीय महामार्गावर अरेरा पुलाजवळ लोकायुक्त विभागातील पोलिस निरीक्षक पंचाक्षरी सालीमठ (रा. गदग) यांचा मोटार अपघातात (Dharwad Car Fire) होरपळून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी घडली. .नियंत्रण सुटलेल्या मोटारने दुभाजकाला धडक (Karnataka Accident) दिल्यानंतर क्षणार्धात पेट घेतल्याने ते बाहेर पडू शकले नाहीत. अन्निगिरी तालुक्यातील भद्रापूरहून आपल्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सालीमठ हे हावेरीकडे परतत होते..Pandharpur Woman Dies : चुकीचे रक्त दिल्याने पंढरपुरात गर्भवतीचा मृत्यू; मृत्यूस ब्लड बँक अन् डॉक्टर जबाबदार असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप.अखेर त्यांचा हातातील ब्रेसलेटवरून कुटुंबीयांनी ओळख पटविली. अग्निशामक दलाने धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत मोटार जळून खाक झाली होती. धारवाडचे पोलिस अधीक्षक गुंजन आर्य यांनी भेट देऊन पंचनामा केला.