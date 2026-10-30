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Crop Loss Compensation : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! खात्यात जमा होणार 2500 रुपये; सरकारचा अधिकृत आदेश जारी, 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित, 17 अटी लागू

Karnataka crop loss compensation 2026 : कर्नाटक सरकारने २२६ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात २,५०० रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली असून वितरणासाठी १७ अटी लागू केल्या आहेत.
Karnataka farmer relief amount 2500 rupees

Karnataka farmer relief amount 2500 rupees

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : कर्नाटक राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त २,५०० रुपयांची तात्पुरती मदत देण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला (Karnataka farmer relief amount 2500 rupees) आहे. या मदतीच्या वितरणात गैरव्यवहार टाळून योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचावी, यासाठी ई-प्रशासन आणि भूमी कक्षामार्फत १७ अटी लागू केल्या आहेत.

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