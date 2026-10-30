Crop Loss Compensation : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! खात्यात जमा होणार 2500 रुपये; सरकारचा अधिकृत आदेश जारी, 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित, 17 अटी लागू

बंगळूर : कर्नाटक राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त २,५०० रुपयांची तात्पुरती मदत देण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला (Karnataka farmer relief amount 2500 rupees) आहे. या मदतीच्या वितरणात गैरव्यवहार टाळून योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचावी, यासाठी ई-प्रशासन आणि भूमी कक्षामार्फत १७ अटी लागू केल्या आहेत..राज्यातील २२६ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सुमारे ४५ ते ५० लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष अधिवेशनात जाहीर केलेल्या या मदतीचे वितरण शेतकरी नोंदणी, पीक सर्वेक्षण, आधार पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) आधारे केले जाणार आहे..मदतीसाठी कोणत्या अटी?पीक नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची फ्रुट्स प्रणालीमध्ये नोंदणी आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे आवश्यक आहे. संबंधित तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झालेला असावा आणि नुकसान झालेल्या पिकाची नोंद अधिकृत सर्वेक्षणात असणे गरजेचे आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एसडीआरएफ) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रता निश्चित करून मदतीची रक्कम दिली जाणार आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!.आधारशी जोडलेल्या शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतील. मात्र, कृषी जमीन बिगरशेती वापरासाठी रूपांतरित झाली असल्यास किंवा सरकारी जमीन असल्यास मदत मिळणार नाही. सिंचन प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचाही भरपाईसाठी विचार केला जाणार नाही..एकाच जमिनीच्या हिश्श्यासाठी दोनदा मदत जमा होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. संयुक्त खातेदारांच्या बाबतीत फ्रुट्स प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तीलाच मदत दिली जाईल. एका शेतकऱ्याची जमीन दोन किंवा अधिक तालुक्यांत असली, तरी एकूण कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रासाठीच मदत देण्यात येईल. आधारकार्ड आणि सात/बारा उताऱ्यावरील नावांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा कमी जुळवणी असलेल्या प्रकरणांची तहसीलदारांकडून पाच दिवसांत तपासणी केली जाईल. भरपाईच्या वितरणापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व नियमांची पडताळणी करून डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे अंतिम मंजुरी द्यावी लागेल..Sangli Farmer Loan Waiver : 30 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 204 कोटींची कर्जमाफीची रक्कम जमा; चौथ्या यादीत 8 हजार जणांचा समावेश, 'आधार' प्रमाणिकरण पूर्ण करणे गरजेचे!.केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षाकेंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीचा (एनडीआरएफ) निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने राज्य सरकार स्वतःच्या आपत्ती निवारण निधीतून ही तात्पुरती मदत देणार आहे. यासाठी सुमारे १,२५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राकडून संपूर्ण निधी प्राप्त झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित अतिरिक्त भरपाई दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.