Karnataka Drought Relief : दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठी बातमी! राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,500 रुपयांचे अनुदान मिळणार; सरकारच्या तिजोरीवर पडणार 1,250 कोटींचा आर्थिक भार

बंगळूर : तीव्र दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ४६ ते ५० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २, ५०० रुपये अनुदान (इनपुट सबसिडी) देण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी गुरुवारी (ता. २४) विधानसभेत केली. या निर्णयासाठी सरकारवर सुमारे १, २५० कोटींचा आर्थिक भार पडणार (Karnataka Drought Relief Package) आहे..दुष्काळावरील चर्चेला सरकारच्या वतीने उत्तर देताना परमेश्वर यांनी सांगितले की, यंदाच्या गंभीर दुष्काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. ही मदत तातडीने लागू करण्यात येणार आहे. केवळ आंदोलन झाले किंवा आमदारांनी राजीनाम्याची धमकी दिली म्हणून कोणत्याही तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केलेला नाही. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व निर्धारित निकषांनुसारच तालुक्यांची निवड केली आहे. पात्र तालुक्यांचा समावेश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार आहे..आणखी काही पात्र तालुक्यांची यादी सध्या तपासणीखाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात ४० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रांतील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील गंभीर दुष्काळाला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करण्याची मागणी करण्यासाठी लवकरच शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हेलिकॉप्टरमधून दुष्काळाची पाहणी करण्याच्या विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना परमेश्वर म्हणाले की, हेलिकॉप्टरने प्रवास केला असला तरी आकाशातून दुष्काळाचे निरीक्षण केले नाही. हेलिकॉप्टरमधून उतरून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली..Gyanesh Kumar Petition : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ; थेट कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल, 'ते' 14 निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात.राज्यात विक्रमी ४९ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. पीक विमा योजनेतील राज्य सरकारचा १, २४२ कोटींचा हिस्सा सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच, १६व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘एसडीआरएफ’मधून कर्नाटकला ९२२ कोटी मिळणे अपेक्षित असून, आतापर्यंत ४४६ कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित निधी लवकरच मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारकडे निधीची कमतरता नसल्याचे स्पष्ट करत परमेश्वर यांनी आर्थिक शिस्तीने राज्याचा कारभार चालविला जात आहे..Kolhapur Mumbai Special Train : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! मध्य रेल्वेकडून कोल्हापूर ते मुंबई, कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर; पाहा रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक.आर्थिक शिस्त न पाळल्यास राज्य दिवाळखोरीच्या संकटात सापडू शकते. जनतेच्या हितासाठी पंचहमी योजनांसह सर्व आश्वासने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून तातडीने निधी मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्याच्या मागणीतील ५० टक्के रक्कम अंतरिम मदत म्हणून जारी करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.