कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. त्यामुळं कालपासून राज्यभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. मतदान होईपर्यंत ती कायम राहणार आहे. पण ती अद्याप संपलेली नसतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील एका सभेत सुदानमध्ये अडकलेल्या कर्नाटकातील नागरिकांचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसवर टीका केली आहे. (Violation of code of conduct by PM Modi issue raised of Karnataka people stuck in Sudan)

राजस्थानातील माऊंट अबू इथं पंतप्रधान मोदी यांची बुधवारी सभा पार पडली. यामोदी म्हणाले, "जेव्हा कर्नाटकातील हक्कीपिक्की या आदिवासी समाजातील काही लोक सुदानमध्ये अडकले होते. त्यांना तिथून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न भाजप करत होतं. पण निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन काँग्रेसनं या बचाव कार्यात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होतं. तसेच या अडथळ्यांद्वारे काँग्रेस सुदानमध्ये अडकलेल्या या जमातीच्या लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असं वागत होतं"

"काँग्रेसला वाटतं होतं की या लोकांना भाजपनं गुपचूप घेऊन यायचं होतं. कारण सुदानमध्ये या समुदायातील एखाद्या व्यक्तीला जरी इजा झाली असती तर त्यामुळं काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा झाला असता. पण प्रत्येक भारतीयाच्या सुरक्षेसाठी मोदी कोणतीही मर्यादा ओलांडू शकतात हे काँग्रेस विसरलंय, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेससवर टीका केली"