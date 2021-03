चिंतेत भर! कर्नाटकात आढळला दक्षिण आफ्रिका व्हेरियंट्सचा कोरोनाबाधित रुग्ण

देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. त्यातच विषाणूच्या नव्या व्हेरियंट्सचे रुग्ण आढळल्यामुळेही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्नाटकमध्ये दक्षिण आफ्रिका येथील कोरोनाच्या व्हेरियंट्सचा रुग्ण आढळल्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, हा रुग्ण आणि त्याच्या संपर्कात आलेले कुटुंबातील सर्व सदस्यांची आता कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. आतापर्यंत फक्त युके व्हेरियंट्सचे रुग्ण आढळत होते. मात्र, दक्षिण आफ्रिका येथील व्हेरियंट्सचा रुग्ण आढळल्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. १० मार्चपर्यंत करण्यात आलेल्या विदेशी प्रवासांच्या चाचणीमध्ये हा व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला होता. या व्यक्तचा व्हेरियंट्स दक्षिण आफ्रिकेतील कोरोनाचा होता. हा व्यक्ती आणि त्याच्या संपर्कातील सर्वजण सध्या कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत. मात्र, काळजी म्हणून सर्वांना विलगीकरणात ठेवण्यात आलं आहे. Karnataka reports first Covid-19 positive case of South Africa variant Read @ANI Story | https://t.co/DQiCU7iDNO pic.twitter.com/ujUGIfcehe — ANI Digital (@ani_digital) March 10, 2021 कोरोनाचा हा नवीन व्हेरियंट्स डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकामध्ये आढळला होता. याआधी युकेच्या नवीन व्हेरियंट्समुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. सध्या देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. कर्नाटकमध्ये उपचार सुरु असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ७ हजार ४६५ इतकी आहे. आतापर्यंत १२ हजार ३७९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, शास्त्रज्ञांच्या मते रुग्णसंख्या वाढण्यामागे नवीन व्हेरियंट कारणीभूत नाही. कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी कमी झाल्यानंतर लोकांना सावधगिरी बाळगण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळे आकडेवारी वाढलेली दिसतेय.

