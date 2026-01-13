देश

घराच्या बांधकामावेळी 'या' ऐतिहासिक गावात सापडलं गुप्तधन; सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेलं तांब्याचं भांडं, गुप्तधन सापडताच आठवीत शिकणाऱ्या प्रज्वलनं...

Gold Ornaments Found During House Construction in Karnataka : गदग जिल्ह्यातील लक्कुंडी गावात घरबांधकामादरम्यान सोन्याचे दागिने सापडले. ग्रामस्थांनी माहिती दिल्यानंतर खजिना एएसआयकडे सुपूर्द करण्यात आला.
Ancient Gold Ornaments

बंगळूर : शनिवारी गदग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक लक्कुंडी गावात घरबांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी कुटुंबीयांना सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेले तांब्याचे भांडे (Ancient Gold Ornaments) आढळून आले. ते भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या (एएसआय) अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले.

