घराच्या बांधकामावेळी 'या' ऐतिहासिक गावात सापडलं गुप्तधन; सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेलं तांब्याचं भांडं, गुप्तधन सापडताच आठवीत शिकणाऱ्या प्रज्वलनं...

बंगळूर : शनिवारी गदग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक लक्कुंडी गावात घरबांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी कुटुंबीयांना सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेले तांब्याचे भांडे (Ancient Gold Ornaments) आढळून आले. ते भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या (एएसआय) अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले..हे गुप्तधन सापडताच कुटुंबातील आठवीत शिकणारा प्रज्वल गावाकडे धावत गेला आणि सोनं सापडल्याची माहिती दिली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत, पोलिस, एएसआय आणि जिल्हा प्रशासनाला कळवले. माहिती मिळताच गदगचे पोलिस अधीक्षक, एएसआय, जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..लक्कुंडीला भेट दिलेल्या धारवाड येथील एएसआय अधिकाऱ्यांनी ४६६ ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या दागिन्यांची तपासणी केली. या दागिन्यांना विशेष ऐतिहासिक मूल्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ते कुटुंबाला परत देण्यात यावेत, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे..दरम्यान, लक्कुंडी विकास प्राधिकरणाच्या राज्य सल्लागार समितीचे सदस्य सिद्धू पाटील यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून गुप्तधन सापडल्याची माहिती दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सोने जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले..Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.कुटुंबाच्या प्रामाणिकतेचे कौतुक करत एलडीए सदस्यांनी कुटुंबप्रमुख कस्तुरव्वा आणि मुलगा प्रज्वल यांचा सन्मान केला. मात्र नाव न सांगण्याच्या अटीवर ग्रामपंचायतीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, संबंधित कुटुंबाने आवश्यक परवानगीशिवाय घरबांधकाम सुरू केले होते. त्यामुळे या बांधकाम क्षेत्राचा ताबा एएसआय घेण्याची शक्यता असून, याबाबतचा निर्णय सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल..मुख्यमंत्र्यांनी सोन्याचे दागिने जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात आम्ही मंत्री एच. के. पाटील यांच्याशी चर्चा करू आणि दागिने सुपूर्द करणाऱ्या कुटुंबाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ..