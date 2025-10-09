देश

Government Decision: कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय! महिलांना मिळणार मासिक पाळी रजा, सर्व क्षेत्रातील महिलांसाठी लागू

Karnataka Government Approves Paid Period Leave One Day Per Month for All Women Employees: कर्नाटक सरकारने देशातला पहिला असा निर्णय घेतला आहे. इतर राज्यही महिलांसाठी हा निर्णय घेऊ शकतात.
संतोष कानडे
Updated on

karnataka Government: कर्नाटक सरकारने महिलांचं आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार आता सर्व महिलांना महिन्यातला एक दिवस पेड लिव्ह मिळेल. सरकारी क्षेत्रासह खासगी क्षेत्रामध्येही हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.

