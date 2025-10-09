Government Decision: कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय! महिलांना मिळणार मासिक पाळी रजा, सर्व क्षेत्रातील महिलांसाठी लागू

karnataka Government: कर्नाटक सरकारने महिलांचं आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार आता सर्व महिलांना महिन्यातला एक दिवस पेड लिव्ह मिळेल. सरकारी क्षेत्रासह खासगी क्षेत्रामध्येही हा नियम लागू करण्यात येणार आहे..सरकारी महिला कर्मचारी, वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या महिला, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला, आयटी, फार्मा आणि इतर खासगी क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आमचं सरकार महिलांचा सन्मान आणि स्त्री-पुरुष समानतेसाठी कटिबद्ध आहे. पीरियड लिव्ह पॉलिसी २०२५ अंतर्गत कर्नाटकातील महिला कर्मचाऱ्यांना आता प्रत्येक महिन्यात एक दिवसाची पेड पीरियड लिव्ह मिळेल. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सन्मान ठेवण्यासाठी हे एक मोठं पाऊल असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले..UPI Payment: आता केवळ मोबाईल फोनवरूनच नव्हे तर कार आणि स्मार्टवॉचवरूनही यूपीआय पेमेंट करता येणार, आरबीआयची मोठी घोषणा.मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला होता. ते म्हणाले की, देशातील हे पहिलेच विधेयक आहे. महिलांचं आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या अधिकारांचा विचार करुन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..Varinder Singh Ghuman death : धक्कादायक! जगातील पहिला शाकाहारी ‘प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर‘ वरिंदर सिंह घुमनचा ‘हार्ट अटॅक’ने मृत्यू.दरम्यान, कर्नाटक सरकारने २०२४ मध्ये एका वर्षात सहा पीरियड लिव्ह देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्यात वाढ करुन प्रत्येक महिन्यामध्ये एक दिवस म्हणजे वर्षातून १२ दिवस अशी लिव्ह देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील इतर राज्यंदेखील प्रभावित होऊन असा निर्णय घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.