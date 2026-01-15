देश

Belgaum Gov. School : ४० लाख विद्यार्थ्यांच्या पायात नवे बूट! कर्नाटक सरकारचा ६ कोटींचा मोठा निर्णय

Student Welfare Scheme : बूट व मोजे खरेदीपासून वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया शाळा विकास व देखरेख समितीकडे (एसडीएमसी) सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीकृत खरेदीला स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.
Government school students set to receive new shoes and socks under Karnataka welfare scheme.

सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता १ ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ साठी एक जोड बूट आणि दोन जोड मोजे देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने विद्याविकास योजनेतून सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

