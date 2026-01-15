Belgaum Gov. School : ४० लाख विद्यार्थ्यांच्या पायात नवे बूट! कर्नाटक सरकारचा ६ कोटींचा मोठा निर्णय

बेळगाव : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता १ ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ साठी एक जोड बूट आणि दोन जोड मोजे देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने विद्याविकास योजनेतून सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे..हा निधी फेरविनियोगाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला असून याबाबतचा अधिकृत शासन आदेश १३ जानेवारीला जारी केला आहे. राज्यातील सुमारे ४० लाख ६८ हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बूट आणि मोजे खरेदी व वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी शाळा विकास व देखरेख समिती (एसडीएमसी) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे..Education News : बोगस विद्यार्थी, बोगस अनुदान! शालेय शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडवर, १५ वर्षांनंतर पुन्हा पटपडताळणी.या आदेशातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बूट व मोजे खरेदीसाठी तालुका, जिल्हा किंवा राज्यस्तरावर केंद्रीकृत खरेदीला मनाई केली आहे. प्रत्येक शाळेतील एसडीएमसीने विद्यार्थ्यांच्या पायांच्या मापानुसार स्थानिक पातळीवर खरेदी करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. .सरकारने विद्यार्थ्यांच्या इयत्तेनुसार बूट व मोजे खरेदीसाठी दरही निश्चित केले आहेत. पहिली ते पाचवीसाठी प्रति विद्यार्थी २६५ रुपये तर सहावी ते आठवीसाठी प्रति विद्यार्थी २९५ रुपये दर निश्चित केला आहे. .Belgaum News: ३०% प्रवेश घट, ६२% विद्यार्थी खासगी शाळांत; सरकारी शिक्षण व्यवस्था कोलमडतेय का? पालकांचा वाढता इंग्रजी माध्यमाकडे कल!.नववी व दहावीसाठी प्रति विद्यार्थी ३२५ रूपये दर निश्चित झाला आहे. हा निधी थेट एसडीएमसींच्या संयुक्त बँक खात्यात राज्य खजाना प्रणालीद्वारे जमा केला जाणार आहे. मागील वर्षांत निकृष्ट व बनावट साहित्याच्या तक्रारी लक्षात घेता, यंदा सरकारने गुणवत्तेबाबत अत्यंत कठोर अटी घातल्या आहेत. .केवळ नोंदणीकृत, किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या ब्रँडेड कंपन्यांच्या अधिकृत वितरकांकडूनच खरेदी करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान पाच टक्के शाळांमध्ये बूट व मोजे यांची गुणवत्ता तपासणी करण्यात येणार आहे. शासन आदेश जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत खरेदी व वितरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत..खरेदी, वितरण संकेतस्थळावर नोंदवणे बंधनकारकखरेदी, वितरण, खर्च व प्रगती अहवाल शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि ‘न्यू डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम’ तंत्रज्ञान प्रणालीत ऑनलाईन नोंदवणे बंधनकारक केले आहे. उर्वरित निधी असल्यास तो शासनाकडे परत घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. .एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार दर्जेदार बूट व मोजे उपलब्ध करून देत शिक्षणातील समानता आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसून येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.