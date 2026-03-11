Teacher Recruitment 2026 : सरकारी शाळा, महाविद्यालयात 15 हजार शिक्षकांची लवकरच भरती; शिक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा

बंगळूर : सरकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या सुमारे १५ हजार शिक्षक पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू (karnataka teacher recruitment) करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण व साक्षरतामंत्री मधू बंगारप्पा यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सध्या अतिथी शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले..सोमवारी विधान परिषदेत सदस्य एच. एस. गोपीनाथ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, बंगळूरसह राज्यातील अनेक सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे यंदा शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत प्राथमिक शाळांमध्ये ३४,०२७ आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ९,४९९ अतिथी शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येत आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.बंगळूर शहर जिल्ह्यात मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे सरकारी शाळा बंद झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, बंगळूर शहर जिल्ह्यात १,४६२ सरकारी शाळा असून, सुमारे २.२४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे एकही सरकारी शाळा बंद केलेली नाही..दरम्यान, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) सुरू करण्याबाबत सदस्य निराणी हनुमंतप्पा रुद्राप्पा यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर मंत्री म्हणाले की, भविष्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक केपीएस शाळा सुरू करण्याची सरकारची इच्छा आहे, मात्र सर्व सरकारी शाळांना केपीएसमध्ये रूपांतरित करणे शक्य नाही..Sarpanch Bribe Case : गरीब ग्रामस्थाची झोपडी दुरुस्त करण्यासाठी सरपंचाने 15 हजारांची मागितली लाच, 'असा' अडकला जाळ्यात!.एका केपीएस शाळेसाठी चार कोटीएका केपीएस शाळेसाठी सरासरी सुमारे चार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी बस सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत केपीएस शाळांसोबत इतर सरकारी शाळांचे विलीनीकरण करून त्या बंद केल्या जाणार नाहीत. एका विद्यार्थ्यासाठीही शाळा सुरू ठेवली जाईल, असेही मंत्री बांगारप्पा यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.