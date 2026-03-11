देश

Teacher Recruitment 2026 : सरकारी शाळा, महाविद्यालयात 15 हजार शिक्षकांची लवकरच भरती; शिक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा

Karnataka Government Plans Recruitment for 15,000 Teachers : कर्नाटकातील सरकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच १५ हजार शिक्षकांची भरती करणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : सरकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या सुमारे १५ हजार शिक्षक पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू (karnataka teacher recruitment) करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण व साक्षरतामंत्री मधू बंगारप्पा यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सध्या अतिथी शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

