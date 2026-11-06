गाड्यांचे इंजिन धोक्यात! पेट्रोलमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉलची भेसळ; कर्नाटक सरकारचे तेल कंपन्यांवर गंभीर आरोप

कर्नाटक सरकारने प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले असून, पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचा दावा केला आहे. प्रयोगशाळेतील तपासणीत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे हे प्रमाण तब्बल ३१.२ टक्क्यांपर्यंत आढळल्याने राज्य सरकारने नियमबाह्य व अतिरिक्त इथेनॉलमिश्रित इंधन विकणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केलीय..पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना कर्नाटकचे कॅबिनेट मंत्री रिझवान अर्शद यांनी माहिती दिली की, बंगळुरू, कोलार, चिक्कबल्लापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकूर या भागांतून गोळा केलेल्या पेट्रोल नमुन्यांची तपासणी बंगळुरू येथील श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये करण्यात आली. ही संस्था 'नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज'कडून मान्यताप्राप्त असून आयएसओ प्रमाणित आहे..या प्रयोगशाळा तपासणीत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्के, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या पेट्रोलमध्ये ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळले. याशिवाय इतर चाचण्यांमध्ये एचपीसीएल पेट्रोलमध्ये २७ टक्के, बीपीसीएल स्पीडमध्ये २६.५ टक्के, नायरा पेट्रोलमध्ये २६.१ टक्के आणि शेल पेट्रोलमध्ये २५.५ टक्के इथेनॉलचे प्रमाण नोंदवले गेले..बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएलच्या काही नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त, तर इतर नमुन्यांमध्ये १३.५ ते २०.६ टक्क्यांदरम्यान होते. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने असाही आरोप केला आहे की आयओसीएल आणि बीपीसीएलच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळा अहवालांमध्ये इथेनॉलच्या प्रमाणाचा कोणताही उल्लेख नव्हता, जे की तपासणीचे एक अत्यंत अनिवार्य निकष आहे..अशा प्रकारे महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवणे तेल कंपन्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. या कंपन्या ग्राहकांपासून नेमके काय लपवू पाहत आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वाहनांमध्ये गरजेपेक्षा अधिक इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरल्यामुळे वाहनांचे मायलेज लक्षणीयरीत्या घटू शकते, तसेच फ्युएल पंप, इंजेक्टर, फिल्टर, होज आणि सील यांसारखे इंजिनातील संवेदनशील सुटे भाग वेगाने खराब होण्याचा धोका असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.