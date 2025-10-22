देश

Government Officer : संघाच्या पथसंचलनात सहभागी झालेल्या आणखी एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई; वैद्यकीय अधिकाऱ्याला केलं निलंबित

Government Officer Joins RSS Parade in Sedam Taluka : गुलबर्गा जिल्ह्यातील सेडम तालुक्यात आरएसएस परेडमध्ये सहभागी झाल्याने सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारवाईची शक्यता आहे. रायचूरमधील अशाच प्रकरणानंतर पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यात सहभागी झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Karnataka Government) त्यांच्या नोकरीवरून निलंबित केले जात आहे. तथापि, गुलबर्गा जिल्ह्यातील सेडम तालुक्यात आयोजित ‘आरएसएस’ परेडमध्ये एक सरकारी वैद्यकीय अधिकारी आणि अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

