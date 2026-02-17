देश

Israeli Woman Assault : पर्यटनासाठी आलेल्या इस्रायली महिलेसह दोघींवर सामूहिक अत्याचार; दोषी ठरलेल्या तिघांना फाशी, काय आहे प्रकरण?

Israeli Woman and Indian Tourist Assaulted Near Tungabhadra Canal : कोप्पळ जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : कोप्पळ जिल्ह्यातील सन्नापूर परिसरात इस्रायली महिलेसह दोघींवर सामूहिक अत्याचार आणि एका पर्यटकाच्या हत्येप्रकरणी (Israeli Woman Assault) दोषी ठरलेल्या तिघांना गंगावती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली.

