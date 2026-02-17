Israeli Woman Assault : पर्यटनासाठी आलेल्या इस्रायली महिलेसह दोघींवर सामूहिक अत्याचार; दोषी ठरलेल्या तिघांना फाशी, काय आहे प्रकरण?

बंगळूर : कोप्पळ जिल्ह्यातील सन्नापूर परिसरात इस्रायली महिलेसह दोघींवर सामूहिक अत्याचार आणि एका पर्यटकाच्या हत्येप्रकरणी (Israeli Woman Assault) दोषी ठरलेल्या तिघांना गंगावती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली..या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयाने चरण साई आणि शरणप्पा, मल्लेश ऊर्फ हंदिमल्ल यांना दोषी ठरवले होते. १६ फेब्रुवारी रोजी अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी (ता. १६) न्यायालयाने तिघांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. अवघ्या ११ महिन्यांत या प्रकरणाचा निकाल लागला..प्रकरण काय आहे?आनेगुंडी येथील होमस्टेमध्ये वास्तव्यास असलेले पाच पर्यटक सहा मार्च रोजी रात्री जेवणानंतर फिरण्यासाठी बाहेर गेले होते. सन्नापूर तलावाजवळील तुंगभद्रेच्या डाव्या कालव्याच्या परिसरात विश्राम करत संगीत ऐकत असताना तिघे आरोपी लुटीच्या उद्देशाने तेथे आले आणि त्यांनी गोंधळ घालत पर्यटकांवर हल्ला चढवला..Mumbai Crime : शिवाजीनगर हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुख्य आरोपी नदीमचा साथीदार 'रिझवान DJ'ला अटक, 40 लाखांचे अमली पदार्थ जप्त .दारूच्या नशेत असलेल्या आरोपींनी तिघा पुरुषांना मारहाण करून तलावात ढकलले. तर दोन महिलांवर सामूहिक अत्याचार केला. तलावात ढकलण्यात आलेल्या तिघांपैकी दोघे पोहत किनाऱ्यावर पोहोचले; मात्र एकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तो बुडून मृत्युमुखी पडला. सुमारे २४ तासानंतर त्याचा मृतदेह सापडला..पीडितांमध्ये एक इस्रायली महिला आणि एक भारतीय महिला होती. मृत पर्यटकाची ओळख ओडिशा येथील बिबाशा अशी पटली होती. तसेच जर्मनीचा डॅनियल आणि महाराष्ट्रातील पंकज हे दोघे जखमी झाले होते..Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा भीषण तिहेरी अपघात! 'लाँग ड्राईव्ह' बेतली जीवावर; दुचाकीस्वारासह सहा बारावीचे विद्यार्थी जागीच ठार.जिल्ह्यात मृत्युदंडाची पहिल्यांदाच शिक्षाप्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिला. कोप्पळ जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.