Karnataka Politics : कर्नाटकात काँग्रेस सरकार संकटात? 'नोव्हेंबर क्रांती'च्या चर्चांना वेग, डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार?

DK Suresh’s Remark Fuels DK Shivakumar CM Speculation : कर्नाटकातील उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शक्यतेवर बंधू डी. के. सुरेश यांच्या वक्तव्यामुळे ‘नोव्हेंबर क्रांती’च्या चर्चांना अधिक वेग आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर (कर्नाटक) : आपल्याला मोठे बंधू आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar यांना मुख्यमंत्रिपदी पाहायचे आहे. त्यांच्या नशिबात असेल, तर ते नक्कीच त्या पदावर पोहोचतील, असे सूचक वक्तव्य माजी काँग्रेस खासदार डी. के. सुरेश (DK Suresh) यांनी केले आहे. राज्यात मुख्यमंत्रिपद बदल आणि ‘नोव्हेंबर क्रांती’ या चर्चांना वेग आला असताना त्यांच्या वक्तव्याला मोठे महत्त्व आले आहे.

