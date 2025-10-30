Karnataka Politics : कर्नाटकात काँग्रेस सरकार संकटात? 'नोव्हेंबर क्रांती'च्या चर्चांना वेग, डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार?

बंगळूर (कर्नाटक) : आपल्याला मोठे बंधू आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar यांना मुख्यमंत्रिपदी पाहायचे आहे. त्यांच्या नशिबात असेल, तर ते नक्कीच त्या पदावर पोहोचतील, असे सूचक वक्तव्य माजी काँग्रेस खासदार डी. के. सुरेश (DK Suresh) यांनी केले आहे. राज्यात मुख्यमंत्रिपद बदल आणि ‘नोव्हेंबर क्रांती’ या चर्चांना वेग आला असताना त्यांच्या वक्तव्याला मोठे महत्त्व आले आहे. .राज्यातील काँग्रेस सरकार (Congress Govt) पुढील महिन्यात पाच वर्षांपैकी निम्मा कार्यकाळ पूर्ण करत आहे. त्यामुळे राज्यात नेतृत्व बदलाच्या चर्चेला उधाण आले असून काही जण त्याला ‘नोव्हेंबर क्रांती’ असे संबोधत आहेत. दरम्यान, ‘आपल्याला ‘नोव्हेंबर क्रांती’बद्दल काही माहिती नाही. माझ्यासाठी नोव्हेंबर म्हणजे ‘राज्योत्सव’ आणि कन्नडिगांसोबत उत्सव साजरा करण्याचा महिना आहे, असे सुरेश यांनी स्पष्ट केले..बिहार निवडणुकीनंतर राज्यात होणाऱ्या सत्ता बदल आणि मंत्रिमंडळ फेर बदलाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘याबाबत काही माहिती नाही. त्यासाठी तुम्ही मुख्यमंत्री, पक्षाध्यक्ष आणि काँग्रेस अध्यक्ष, नेत्यांनाच विचारा.’ शिवकुमार यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘जर त्यांच्या नशिबात मुख्यमंत्री होणे लिहिले असेल, तर ते होतीलच. नाही तर नाही. त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही; मात्र भावालाही मुख्यमंत्री म्हणून पाहायचे आहे.’.त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, असे विचारल्यावर त्यांनी सांगितले की, कोणतेही प्रयत्न सुरू नाहीत. पक्ष जे काही ठरवेल, ते मान्य करणे हे पक्षाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शिवकुमार यांचे कर्तव्य आहे. आपल्याला विश्वास आहे की, ते पक्षाचे नुकसान होऊ देणार नाहीत. राज्यातील काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाच्या चर्चेला घेतल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी प्रतिक्रिया दिली होती. ‘हायकमांडने निर्णय घेतला, तर मी पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहीन,’ असे ते म्हणाले होते. तसेच २०२८ च्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारीबाबतच्या चर्चेलाही त्यांनी फेटाळले होते..नगराध्यक्षपदासाठी जयंत पाटलांचा महत्त्वाचा निर्णय; 'या' नेत्याला उतरवलं मैदानात, जगात सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला दिलं खुलं आव्हान.यावर प्रतिक्रिया देताना सुरेश म्हणाले, ‘पक्षाला सिद्धरामय्यांची गरज आहे. ९५ आणि ९८ वर्षांचे लोक अजूनही राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्या पुन्हा निवडणूक लढवतील, असे म्हणण्यात काही गैर नाही. ते आमचे नेते आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालीच काँग्रेस २०२८ च्या निवडणुका लढवेल.’.‘दलित मुख्यमंत्र्यांची मागणी गैर नाही’दरम्यान, दलित मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या चर्चेबद्दल बोलताना सुरेश पुढे म्हणाले, ‘दलित मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर दलित परिषद आयोजित करण्यात काही गैर नाही. त्यामुळे पक्ष संघटना बळकट होईल. परिषद पक्षाच्या बॅनरखाली घ्यायची की नाही, हे आयोजकांवर अवलंबून आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.