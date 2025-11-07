Karnataka Politics : काँग्रेस सरकारवर संकट? मुख्यमंत्री बदलाबाबत DK शिवकुमार यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, '2028 मध्ये खऱ्या अर्थानं...'

बंगळूर : राज्यातील तथाकथित ‘नोव्हेंबर क्रांती’बाबत सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळत उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, कोणतीही ‘क्रांती’ आता नव्हे, तर काँग्रेस (Congress) पुन्हा सत्तेत आल्यावर २०२८ मध्येच होईल..आंतरराज्य पाणीवादासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या शिवकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, दिल्लीमध्ये कोणालाही भेटायला आलो नाही. मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत माझ्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार आहे. त्यांना निर्णय घेऊ द्या. मी फक्त पक्ष संघटना आणि ‘मतचोरी’ मोहिमेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आलो आहे. मी आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे दोघेही पक्षाचे शिस्तबद्ध सैनिक आहोत. पक्ष हायकमांड जे सांगेल, त्याचे पालन आम्ही करू..Pandharpur Municipal Election : प्रणिता भालके विरुद्ध साधना भोसले? नगराध्यक्षपदासाठी चुरस वाढली, आमदार अभिजीत पाटील कोणती भूमिका घेणार?.माध्यमांनी पसरवलेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि नेतृत्वबदलाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, नेतृत्व बदलाबाबत काही बोललो आहे का? मुख्यमंत्री काही बोलले आहेत का? नाही ना. आम्ही फक्त पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करू, असे म्हटले आहे..पक्ष म्हणेल तर मुख्यमंत्री पाच वर्षांसाठी राहतील, दहा वर्षांसाठी राहतील किंवा पंधरा वर्षांसाठी. आम्ही दिलेले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडू.’‘नोव्हेंबर क्रांती’बाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शिवकुमार म्हणाले, ‘नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये कोणतीही क्रांती होणार नाही. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत परतल्यावरच म्हणजेच २०२८ मध्ये खऱ्या अर्थाने क्रांती होईल..या महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्री बदल किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदल होणार असल्याच्या बातम्यांनाही त्यांनी नकार दिला. ‘कोणीतरी अशा बातम्या लिहिल्या आहेत. पण, कोणतीही क्रांती होणार नाही’, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.