Karnataka Politics : काँग्रेस सरकारवर संकट? मुख्यमंत्री बदलाबाबत DK शिवकुमार यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, '2028 मध्ये खऱ्या अर्थानं...'

D.K. Shivakumar Rejects Talk of Immediate November Revolution : डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की, ‘नोव्हेंबर क्रांती’सारखी कोणतीही हालचाल सध्या नाही. काँग्रेसची खरी क्रांती २०२८ मध्येच होईल, असे ते म्हणाले.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : राज्यातील तथाकथित ‘नोव्हेंबर क्रांती’बाबत सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळत उपमुख्यमंत्री आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, कोणतीही ‘क्रांती’ आता नव्हे, तर काँग्रेस (Congress) पुन्हा सत्तेत आल्यावर २०२८ मध्येच होईल.

