Karnataka Politics : DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? पुढील 48 तासांत मोठ्या घडामोडी घडणार, काँग्रेस हायकमांड काय घेणार निर्णय?

डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदावरील करारासाठी निर्णायक पावले उचलताना दिसत आहेत.डी. के. सुरेश यांच्या दिल्ली भेटीने राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल संकेतले आहेत.कर्नाटकातील सत्तावाटप चर्चांना आता निर्णायक वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..बंगळूर : कर्नाटकच्या राजकारणात (Karnataka Politics) अनपेक्षित घडामोडींची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. ठरलेल्या करारानुसार मुख्यमंत्रिपद मिळविण्यासाठी दृढनिश्चयाने प्रयत्नरत असलेले उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आता निर्णायक पावले उचलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी शिवकुमार (DK Shivakumar) यांचे बंधू आणि खासदार डी. के. सुरेश यांनी दिल्ली गाठली असून, ते सत्ता वाटपाच्या चर्चांमध्ये सहभागी झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे त्यांची दिल्ली भेट महत्त्वाची ठरली आहे..दरम्यान, शिवकुमारही संध्याकाळी ७.३० वाजता विमानाने दिल्लीला रवाना होणार असल्याचे सांगण्यात आले. हायकमांडच्या सूचनेनुसार नव्हे, तर स्वतःहून ते दिल्लीत जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे सत्ता वाटपाच्या राजकारणाने कळस गाठला आहे का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात निर्माण झाला आहे..दौऱ्यापूर्वी शिवकुमार यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जवळच्या आमदारांसोबत अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ बैठक घेतली. या बैठकीत कुड्डालोर उदय, आमदार रवी, शिवगंगा बसवराज, शांतना गौडा, आमदार देवेंद्रप्पा आणि श्रीनिवास उपस्थित होते..दिल्ली हे आमचं मंदिर : शिवकुमारकाँग्रेस नेतृत्वाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, त्यांना कोणतीही घाई नाही आणि मुख्यमंत्रिपदाचा अंतिम निर्णय पक्षाच्या हायकमांडकडूनच होईल. वक्कलीग समुदायाच्या नंजावदूत स्वामीजींशी झालेल्या भेटीबद्दल पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिवकुमार म्हणाले, 'काँग्रेस हे माझे कुटुंब आहे. पक्ष राज्यातील नेत्यांकडे समानतेने पाहतो. आपल्याला कुठलीही पदाची घाई नाही. पक्ष जे ठरवेल तेच अंतिम असेल. समाजातील सर्व घटकांबद्दल मला प्रेम आहे..दिल्ली भेट अपरिहार्यमुख्यमंत्रिपदाबाबत निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीला जाणार असल्याच्या चर्चांना उत्तर देताना शिवकुमार म्हणाले की, त्यांची दिल्ली भेट ही प्रामुख्याने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठीच आहे. जेव्हा हायकमांड आपल्याला, पक्षनेत्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना बोलावेल, तेव्हा आम्ही ताबडतोब हजर राहू. कर्नाटकातील सत्ता वाटपाचा हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर प्रवेश करीत असून, पुढील ४८ तासांत मोठ्या राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात गाजत आहेत..कोणताही फॉर्म्युला ठरलेला नाही : यतींद्रमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी सत्तासमीकरणावर बोलताना सांगितले की, कोणताही फॉर्म्युला अंतिम झालेला नाही. हायकमांड जे ठरवेल त्यानुसार निर्णय होतील. दरम्यान, दिल्लीतील काँग्रेस हायकमांडचे नेते उपस्थित असल्याने शिवकुमार यांच्या दौऱ्याचे महत्त्व वाढले आहे..FAQs1. डी.के. शिवकुमार दिल्लीला का गेले?सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेसाठी महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ते दिल्लीला गेले.2. डी.के. सुरेश यांच्या भेटीला का महत्त्व?त्यांची एन्ट्री म्हणजे सत्ता बदल किंवा नेतृत्व निर्णयाबाबत मोठी घडामोड अपेक्षित असल्याचे संकेत.3. कर्नाटकाच्या राजकारणात पुढे काय घडू शकते?सत्तावाटपाचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्व लवकरच भूमिका जाहीर करू शकते..