देश

Karnataka Politics : DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? पुढील 48 तासांत मोठ्या घडामोडी घडणार, काँग्रेस हायकमांड काय घेणार निर्णय?

DK Shivakumar’s Strategic Move in Karnataka Politics : कर्नाटकातील सत्तासमीकरणावर नवी हालचाल सुरू झाली असून डी.के. शिवकुमार आणि त्यांचे बंधू डी.के. सुरेश दिल्लीतील बैठकीत सहभागी झाल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
Karnataka Politics

Karnataka Politics

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  • डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदावरील करारासाठी निर्णायक पावले उचलताना दिसत आहेत.

  • डी. के. सुरेश यांच्या दिल्ली भेटीने राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल संकेतले आहेत.

  • कर्नाटकातील सत्तावाटप चर्चांना आता निर्णायक वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

बंगळूर : कर्नाटकच्या राजकारणात (Karnataka Politics) अनपेक्षित घडामोडींची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. ठरलेल्या करारानुसार मुख्यमंत्रिपद मिळविण्यासाठी दृढनिश्‍चयाने प्रयत्नरत असलेले उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आता निर्णायक पावले उचलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी शिवकुमार (DK Shivakumar) यांचे बंधू आणि खासदार डी. के. सुरेश यांनी दिल्ली गाठली असून, ते सत्ता वाटपाच्या चर्चांमध्ये सहभागी झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे त्यांची दिल्ली भेट महत्त्वाची ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Congress
Rahul Gandhi
delhi
mallikarjun kharge
Government of Karnataka
congress leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com