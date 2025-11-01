मोठी बातमी! 21 नोव्हेंबरला DK शिवकुमार होणार कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री? सिद्धरामय्यांचं काय होणार? काँग्रेस सरकारवर मोठं संकट

बंगळूर : मुख्यमंत्री बदल हा राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) हे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणार असल्याची चर्चाही जोरात आहे. मात्र, या बातमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्याने सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे..पत्रकार परिषदेत पत्रकाराने विचारले, ‘२१ नोव्हेंबर रोजी शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार, यात किती तथ्य आहे? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या संतापले. मोठ्या आवाजात उत्तर देताना त्यांनी म्हटले, ‘तुम्ही मला सांगितले का? तुम्हाला कसे कळले? कोणत्या वर्तमानपत्रात पाहिले, वाचले तुम्ही? मी सर्व वर्तमानपत्रे वाचली, पण मला असं काही दिसलं नाही.’.Mallikarjun Kharge : 'सर्व समस्यांचे मूळ आरएसएस, त्यावर बंदी घाला; महात्मा गांधींच्या हत्येचा दाखला देत खर्गेंचा मोदींवर प्रहार.या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. शिवकुमारांचा ‘नोव्हेंबर क्रांतीचा संदेश’ हायकमांडकडे पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, शिवकुमार यांनी हायकमांड आणि त्यांच्या निकटच्या आमदारांना ‘नोव्हेंबर क्रांती’चा संदेश दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, २१ नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय व्हावा..अन्यथा ‘पुढे काय करायचे, हे मला माहिती आहे’, असे त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याला फोनवरून सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवकुमार यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या निकटच्या सहकाऱ्यांनाही हाच संदेश दिला असून, ‘पक्षाच्या हितासाठी निर्णय घ्या’ अशी भावनिक विनंती त्यांनी केली असल्याचे सांगितले जात आहे..Satara Doctor Case : 'पोलिसांनी वास्तव मांडलं तर सर्वांना स्वीकारावं लागेल, मृतांचा अनादर ही आपली संस्कृती नाही'; मंत्री गोरे यांचं विधान.सिद्धरामय्या गटात खळबळया घडामोडींनंतर सिद्धरामय्या समर्थकांमध्ये खळबळ माजली आहे. ‘शिवकुमार यांनी ठरवलेली अंतिम मुदत खरी आहे का?, ‘हायकमांड यावर काय भूमिका घेईल?’ अशा प्रश्नांची चर्चा काँग्रेसच्या शिबिरात सुरू आहे. वरिष्ठ नेत्यांनी अधिकृत भूमिका जरी घेतली नसली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे या वादाला नवे वळण मिळाले आहे..नोव्हेंबरमध्ये 'राजकीय क्रांती'?सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवकुमार यांनी नोव्हेंबर महिन्यात तीन संभाव्य तारखा निश्चित केल्या आहेत. परंतु, कोणती तारीख निर्णायक ठरेल, हे स्पष्ट नाही. दरम्यान, हायकमांड पातळीवर मुख्यमंत्रिपद बदलाची चर्चा किती गांभीर्याने घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकंदरीत सत्तावाटपाचा वाद पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये उफाळून आला असून, नोव्हेंबरमध्ये राज्याच्या राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.