Karnataka Railway Projects : रेल्वे प्रकल्पांसाठी ६३ टक्केच जमीन संपादित अपुऱ्या भूसंपादनामुळे अनेक प्रकल्प रखडले; बेळगाव-धारवाड प्रकल्पाचा समावेश

बेळगाव : कर्नाटक राज्यात रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबविले जात आहेत. राज्यात मंजूर असलेल्या विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी एकूण ९,०६४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ५,७०७ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ६३ टक्के जमीन संपादित करण्यात यश आले आहे. .तथापि, उर्वरित ३,३५७ हेक्टर (३७ टक्के) जमीन अद्याप संपादित व्हायची आहे. हीच अपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया सध्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी मुख्य अडथळा ठरत आहे. राज्यात नव्या मार्गांना मंजुरी, मोठ्या आर्थिक तरतुदी आणि केंद्र-राज्य पातळीवरील पाठबळ यामुळे रेल्वे जाळ्याच्या विस्ताराला चालना मिळाली आहे..महाराष्ट्रासाठी रेल्वेला २३,९२६ कोटींची विक्रमी तरतूद.मात्र, या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. विशेषतः काही धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या नव्या रेल्वे मार्गांच्या कामांना भूसंपादनातील विलंबामुळे गती मिळू शकलेली नाही. .शिवमोगा-रानेबेन्नूर या नवीन ९६ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी ५५९ हेक्टर जमीन आवश्यक असून, त्यापैकी ३३३ हेक्टर जमीन अद्याप संपादित झालेली नाही. याशिवाय काही प्रकल्पांमध्ये तर भूसंपादनाची लक्षणीय प्रगतीच झालेली नाही. बेळगाव-धारवाड ७३ किलोमीटरच्या प्रकल्पासाठी ५८१ हेक्टर, शिवमोगा-हरिहरसाठी (७९ किलोमीटर) ४८८ हेक्टर, व्हाईटफिल्ड कोलारसाठी (५३ किलोमीटर) ३३७ हेक्टर आणि हसन बेलुरसाठी (३२ किलोमीटर) २०६ हेक्टर जमीन पूर्णपणे प्रलंबित आहे..Konkan Railway : बोगदे रुंदावणार, रुळ दुपदरी होणार; कोकण रेल्वेच्या विकासाला नवी गती.या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता झाल्यास राज्यातील औद्योगिक, कृषी व शैक्षणिक क्षेत्रांना मोठा लाभ होणार आहे. तसेच दुर्गम भागांतील नागरिकांना सुधारित रेल्वे संपर्क मिळून आर्थिक विकासाला गती मिळेल. त्यामुळे प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करून स्थानिक स्तरावरील अडचणी दूर करण्यावर भर देणे गरजेचे ठरत आहे. रेल्वे विस्ताराची किल्ली आता प्रभावी आणि वेळेत होणाऱ्या भूसंपादनातच दडलेली आहे. .हे प्रकल्प केवळ रेल्वे नकाशावरील नव्या रेषा नसून, प्रादेशिक विकासासाठी जीवनवाहिन्या आहेत. सुधारित रेल्वे जोडणीमुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होऊ शकतो, वाहतूक व लॉजिस्टिक खर्च घटू शकतो. तसेच व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळू शकते. भारत सरकारने हे प्रकल्प निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. आवश्यक आर्थिक तरतूद केली असून, अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. .मात्र, एवढ्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात समन्वय अत्यावश्यक आहे. विशेषतः जमिनीचे वेळेवर संपादन आणि कर्नाटक सरकारचे सातत्यपूर्ण सहकार्य प्रकल्पांच्या गतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रलंबित जमीन संपादन हा केवळ प्रशासकीय अडथळा नसून विकासासमोरील मोठे आव्हान आहे. .जमीन हस्तांतरणात होणारा प्रत्येक विलंब प्रकल्पांची मुदत पुढे ढकलतो, खर्च वाढवतो आणि अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभ लांबवतो. दोन-तृतीयांश जमीन आधीच संपादित आवश्यक जमिनीपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश जमीन आधीच संपादित झाल्याने कर्नाटकने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. .आता उर्वरित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी सक्रिय समन्वय, संबंधित घटकांशी संवाद आणि सुलभ प्रक्रिया राबविण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील सहकार्याने अडचणी दूर करून संपादन प्रक्रियेला गती देता येईल..हे रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कर्नाटकची वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. तसेच आर्थिक विस्ताराला चालना मिळेल आणि लाखो नागरिकांच्या प्रवासाच्या सुविधेत लक्षणीय सुधारणा होईल. त्यामुळे जमीन संपादन ही केवळ औपचारिक बाब नसून, राज्यातील रेल्वे आधारित विकासाची किल्ली आहे.