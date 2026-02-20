देश

Karnataka Railway Projects : रेल्वे प्रकल्पांसाठी ६३ टक्केच जमीन संपादित अपुऱ्या भूसंपादनामुळे अनेक प्रकल्प रखडले; बेळगाव-धारवाड प्रकल्पाचा समावेश

Acquisition Delay :कर्नाटकातील महत्त्वाकांक्षी रेल्वे विस्तार योजनांना भूसंपादनातील अपूर्णतेमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. आवश्यक जमिनीपैकी ३७ टक्के जमीन अद्याप संपादित न झाल्याने बेळगाव–धारवाडसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : कर्नाटक राज्यात रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबविले जात आहेत. राज्यात मंजूर असलेल्या विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी एकूण ९,०६४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ५,७०७ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ६३ टक्के जमीन संपादित करण्यात यश आले आहे.

