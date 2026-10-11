Rice Smuggling: रेशनचा पाच लाख किलो तांदूळ जप्त, २४ ट्रकसह ४.७५ कोटींचा मुद्देमाल ताब्यात; नऊ जणांवर गुन्हे, दोन अधिकारी निलंबित

बंगळूर : गरिबांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करण्यात येणाऱ्या रेशनच्या तांदळाची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार विभागाने राज्यभरात धडक कारवाई केली. तीन दिवसांत विविध बेळगाव आणि विजापूर जिल्ह्यांत तसेच इतर ठिकाणी केलेल्या तपासण्या व छाप्यांमध्ये पाच लाख ६४ हजार ९९२ किलो तांदूळ आणि तस्करीसाठी वापरण्यात येणारे २४ ट्रक जप्त केले. जप्त तांदूळ व वाहनांची एकूण अंदाजित किंमत ४ कोटी ७५ लाख ९३ हजार ३३ रुपये आहे. या प्रकरणांमध्ये नऊ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. तर दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत केलेल्या या कारवाईत जप्त तांदळाची किंमत एक कोटी ३४ लाख ४३ हजार ३३ रुपये, तर वाहनांची किंमत ३ कोटी ४१ लाख ५० हजार रुपये असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले. .बेळगाव जिल्ह्यात तीन ट्रक जप्तबेळगाव जिल्ह्यात अन्न विभाग आणि वाणिज्य कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त कारवाई करून बेळगावहून महाराष्ट्रात रंगीत पॅकेटमध्ये भरून खुल्या बाजारात विक्रीसाठी नेण्यात येणारा ७१ हजार ८०० किलो तांदूळ आणि तीन ट्रक जप्त केले. याप्रकरणी रतन बबन सदानंदे, विजय नारायण भोस्थे आणि महम्मद रफीक अत्तार या चालकांविरुद्ध निपाणी ग्रामीण व माळमारुती पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल केले..कागवाडमध्ये १९ ट्रक जप्त; गोदाम सीलबेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड तालुक्यातील लोकूर गावातील श्री बनशंकरी अॅग्रो प्रोसेसिंग राइस मिलवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) आणि पोलिस विभागाच्या सहकार्याने छापा टाकला. अवैधरीत्या साठवलेला ४ लाख २२ हजार ८०० किलो रेशनचा तांदूळ आणि १९ ट्रक जप्त केले. तसेच गोदाम सील केले..कर्तव्यात कसूर; दोन अधिकारी निलंबितहुक्केरी तालुक्यातील बस्तवाड गावातील रवी ट्रेडर्सच्या गोदामात अवैधरीत्या साठवलेला रेशनचा तांदूळ आणि ट्रक कोणतीही कारवाई न करता सोडून दिल्याचा आरोप आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी हुक्केरीचे अन्न विभाग निरीक्षक प्रवीण सागर आणि शिरस्तेदार एल. बी. ढांगे यांना निलंबित करण्याचे आदेश अन्न विभागाच्या आयुक्त बी. पूर्णिमा यांनी दिले.मंत्री रिझवान अर्शद यांचा इशाराया मोहिमेत सहभागी अन्न विभाग, वाणिज्य कर विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मंत्री रिझवान अर्शद यांनी कौतुक केले. तस्करीत सहभागी अधिकाऱ्यांविरुद्धही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला..विजापुरातही कारवाईविजयपुरातील जालानगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तस्करीसाठी नेण्यात येणारा ३५ हजार ३९२ किलो तांदूळ आणि एक ट्रक जप्त केला. याप्रकरणी ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.तमिळनाडूकडे जाणारा तांदूळ जप्तबंगळूर ग्रामीण जिल्ह्यातील अत्तिबेले तपासणी नाक्यावर तमिळनाडूकडे अवैधरीत्या वाहतूक करण्यात येणारा ३५ हजार किलो रेशनचा तांदूळ जप्त केला. याप्रकरणी मंड्या येथील श्री अन्नपूर्णेश्वरी एंटरप्रायझेसचे मालक, मध्य प्रदेशातील सेलर एक्स्पोर्टस् लिमिटेडचे मालक आणि ट्रकचालकांसह चार जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.