देश

Karnatak School : पाणीच नसेल तर घंटा कशासाठी? शाळांतील ‘वॉटर बेल’ निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Mandatory Water Bell : विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी निर्णय, पण शाळांतील मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम,पीएम-पोषण योजनेअंतर्गत आदेश; अंमलबजावणीवर शिक्षण विभागाची कसोटी
Students at a government school following the water bell instruction amid concerns over drinking water availability.

Students at a government school following the water bell instruction amid concerns over drinking water availability.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील पीएम-पोषण योजनेच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ‘पाणी पिण्याची घंटा’ (वॉटर बेल) सुरू करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. एलकेजी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था काटेकोरपणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Karnataka
water
education
school
Department of Education
bengaluru
health

Related Stories

No stories found.