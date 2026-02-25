देश

10th Student Killing : शाळेबाहेर रक्ताचा सडा! दहावीच्या 16 वर्षीय विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; अल्पवयीन मुलांनीच संपवलं मित्राचं आयुष्य, क्रिकेटचा सामना ठरला काळ

Student Killed Outside Sulebailu Government School in Shimoga : शिमोग्यातील सरकारी शाळेबाहेर क्रिकेट वादातून १६ वर्षीय विद्यार्थ्याची हत्या झाली. सात अल्पवयीन संशयित ताब्यात असून पोलिसांनी एसआयटी स्थापन करून सखोल तपास सुरू केला आहे.
Shimoga Student Killing Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : शिमोगा येथे सुळेबैलू सरकारी शाळेबाहेर १६ वर्षीय विद्यार्थ्याचा खून (Shimoga Student Killed) झाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी मंगळवारी दिली. घटनेनंतर शहरात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.

