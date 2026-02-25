10th Student Killing : शाळेबाहेर रक्ताचा सडा! दहावीच्या 16 वर्षीय विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; अल्पवयीन मुलांनीच संपवलं मित्राचं आयुष्य, क्रिकेटचा सामना ठरला काळ

बंगळूर : शिमोगा येथे सुळेबैलू सरकारी शाळेबाहेर १६ वर्षीय विद्यार्थ्याचा खून (Shimoga Student Killed) झाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी मंगळवारी दिली. घटनेनंतर शहरात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे..सरकारी माध्यमिक शाळेतील दहावीचा विद्यार्थी (10th Student) संकेत (वय १६) विशेष वर्गाला हजेरी लावल्यानंतर शाळेबाहेर काही मुलांमध्ये सुरू असलेल्या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी गेला असता ही घटना घडली. यावेळी वाद विकोपाला जाऊन त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक निखिल बी. यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..संकेत ज्या शाळेत शिकत होता, त्याच शाळेतील माजी विद्यार्थ्यांनीच त्याची हत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सातही अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे..Police Constable Death Nagpur : नागपुरात खळबळ! अंबाझरी तलावात तरंगताना आढळला पोलिस हेडकॉन्स्टेबलचा मृतदेह; दोन दिवसांपासून काय घडलं?.क्रिकेट सामन्यातील वादातून घटनादोन दिवसांपूर्वी झालेल्या क्रिकेट सामन्यातील किरकोळ वादातून ही हत्या घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. आरोपींची गांजा सेवन चाचणी करण्यात येणार असून, परिसरातील अमली पदार्थांच्या हालचालींचाही तपास केला जाणार आहे. ऊरगदूर भागात पोलिस उपठाणे सुरू करण्याबाबतही पावले उचलली जातील, असे निखिल यांनी स्पष्ट केले..Nagpur Mahal Violence : 'एक्स गर्लफ्रेंड'च्या वादातून नागपूर हादरलं! हातात तलवारी घेऊन 12 तरुणांचा मध्यरात्री थरार; अनेक दुचाकींची तोडफोड, पाहा VIDEO.कुटुंबाला १५ लाखांची मदतमृत संकेतच्या कुटुंबीयांना १५ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १० लाख आणि शिक्षण विभागाकडून पाच लाखांची घोषणा जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.