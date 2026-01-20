Karnataka Panchayat Elections : ग्राम, तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणुका एकाचवेळी होणार; पंचायत राज व्यवस्थेत घडणार ऐतिहासिक बदल

बेळगाव : राज्यातील पंचायत राज व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने (Karnataka Panchayat Elections) पावले टाकली असून, ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पंचायत निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. सुमारे ९० टक्के ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ येत्या दोन महिन्यांत संपत असल्याने ‘स्थानिक स्वराज संस्थासाठी-एकच निवडणूक’ या संकल्पनेतून लोकशाही प्रक्रियेला गती देण्याचा सरकारचा मानस आहे..या नव्या पद्धतीनुसार ग्रामीण मतदारांना एकाच दिवशी तीन वेगवेगळ्या मतपत्रिकांद्वारे ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पंचायतसाठी मतदान करता येणार आहे. यामुळे वारंवार निवडणुकांमुळे होणारा खर्च, प्रशासकीय ताण आणि नागरिकांचा वेळ वाचणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. २०२६ च्या एप्रिलपर्यंत सर्व तयारी पूर्ण करून राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक सहकार्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..VIDEO VIRAL : धक्कादायक! बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे ऑफिसमध्येच महिलेसोबत अश्लील चाळे; डीजीपी राव म्हणाले, 'माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठी हा पद्धतशीर कट..' .राज्यातील बहुतांश ग्राम पंचायत निवडणुका २०२०-२१ मध्ये झाल्या होत्या. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान संपणार आहे. दरम्यान, क्षेत्र पुनर्रचना व आरक्षण निश्चितीच्या प्रक्रियेमुळे गेल्या काही वर्षांत पंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. यासंदर्भातील वाद न्यायालयात गेल्याने प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरली आहे..काही ग्राम पंचायतांतींमध्ये न्यायालयीन वादांमुळे निवडणुका लांबण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ‘जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुकांची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे ज्यांचा कार्यकाळ संपत आहे, अशा ग्रामपंचायतींनाही एकत्रित निवडणुकीत सामावून घेण्याचा शासनाचा विचार आहे. दरम्यान, कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे..निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्याच प्रशासकीय समित्या सुरू ठेवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘स्थानिक स्वराज संस्थासाठी-एकच निवडणूक’ ही संकल्पना ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थैर्य, खर्चात बचत आणि लोकशाही प्रक्रियेला बळ देणारा हा निर्णय ठरणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापरजिल्हा, तालुका व ग्राम पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्यात येणार आहे. यापूर्वी जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुकांत ईव्हीएम, तर ग्रामपंचायत निवडणुकींत मतपत्रिका वापरल्या जात होत्या. आता तिन्ही स्तरांसाठी एकसमान पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे..राज्यातील आकडेवारीवर एक नजरराज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या : ५,९४८निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी : ९५ हजारजिल्हा पंचायती : ३२तालुका पंचायती : २४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.