SIR Voter Name Deletion Controversy : लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न? निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच भरले 61,000 पेक्षा जास्त अर्ज; नावे वगळण्यासाठी संशयास्पद हालचाली

बंगळूर : कर्नाटकातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणादरम्यान (एसआयआर) मतदारांची नावे वगळण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच तब्बल ६१ हजार ५९ ‘फॉर्म-७’ अर्ज दाखल केले (Karnataka voter name deletion controversy) आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या एकाही अर्जात नाव वगळण्याचे कारण नमूद केलेले नाही. मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी कारण देणे बंधनकारक असताना ही प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) आणि सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) यांनी या अर्जांमध्ये आक्षेपकर्ते म्हणून स्वतःची नावे नोंदवली आहेत. सुनावणीसाठी पाठविलेल्या नोटिसानंतरही काही मतदारांशी संपर्क न झाल्याने तसेच मतदारांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्याने प्रणालीने त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसह अर्ज आपोआप तयार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..नियमांच्या पालनाबाबत प्रश्ननिर्धारित पद्धतीने आणि आवश्यक कारणासह दाखल न केलेला आक्षेप फेटाळला जाऊ शकतो. त्यामुळे अर्जात कारण नमूद नसल्यास संबंधित मतदाराचे नाव वगळण्यामागील आधार तपासणे कठीण होते. त्याचप्रमाणे नाव वगळण्यापूर्वी सुनावणीची नोटीस किंवा आदेश दिले होते का, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, अनुपस्थित, स्थलांतरित, दुबार नोंद असलेले, मृत आणि इतर कारणांमुळे अपात्र ठरविलेल्या मतदारांची (एएसडीडीओ) तपासणी एसआयआरच्या प्रारंभिक टप्प्यातच केली होती. या प्रक्रियेत प्रारूप मतदार यादीतून एक कोटी सात लाखांहून अधिक नावे वगळली होती..Sangli DCC Bank Election : तासगावात हायव्होल्टेज लढत! संजयकाका विरुद्ध सुमनताई पाटील थेट आमने-सामने; दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, कोण मारणार बाजी?.मुदत संपल्यानंतर अर्जांचा पाऊस२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दावे आणि आक्षेप नोंदविण्याची मुदत संपली. त्यापूर्वी २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या काळात अधिकाऱ्यांनी केवळ १९२ फॉर्म-७ अर्ज दाखल केले होते. मात्र, २४ सप्टेंबर ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान ६० हजार ८०० हून अधिक अर्ज दाखल झाले. २२ ऑक्टोबर रोजी दावे आणि आक्षेप निकाली काढण्याच्या अंतिम दिवशी १० हजार १०५ अर्ज दाखल केले. २१ ऑक्टोबरला १० हजार ३१४ अर्ज दाखल झाले. तसेच १७ आणि १९ ऑक्टोबरला अनुक्रमे ११ हजार १३२ आणि ११ हजार ७६० अर्ज दाखल झाले..अनेक मतदारांची नावे आधीच वगळलीकाही अर्जांमधील मतदारांचे ओळखपत्र क्रमांक (ईपीआयसी) मिळवून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील नोंदी तपासल्या. या नमुना तपासणीत, २३ सप्टेंबरनंतर दाखल केलेल्या अर्जांशी संबंधित मतदारांची नावेही आधीच यादीतून वगळल्याचे आढळले..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.अर्जांच्या आकडेवारीतही तफावतकर्नाटकाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीतही तफावत आढळली आहे. २४ सप्टेंबर ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने १ लाख ७० हजार ४४२ फॉर्म-७ अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगितले..१४ हजार अर्जांची तफावतआयोगाच्या संकेतस्थळावरील एकत्रित फॉर्म-१० नोंदींमध्ये १ लाख ५६ हजार ६३४ अर्जच उपलब्ध होते. त्यामुळे १३ हजार ८०८ अर्जांची तफावत दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.