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SIR Voter Name Deletion Controversy : लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न? निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच भरले 61,000 पेक्षा जास्त अर्ज; नावे वगळण्यासाठी संशयास्पद हालचाली

Karnataka SIR voter list revision latest news : कर्नाटकातील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ६१,०५९ फॉर्म-७ अर्ज दाखल केले. अर्जांमध्ये कारणांचा उल्लेख नसल्याने मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेच्या नियमपालनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Karnataka voter name deletion controversy

Karnataka voter name deletion controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : कर्नाटकातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणादरम्यान (एसआयआर) मतदारांची नावे वगळण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच तब्बल ६१ हजार ५९ ‘फॉर्म-७’ अर्ज दाखल केले (Karnataka voter name deletion controversy) आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या एकाही अर्जात नाव वगळण्याचे कारण नमूद केलेले नाही. मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी कारण देणे बंधनकारक असताना ही प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

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