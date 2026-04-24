Karnataka SSLC Result 2026 : राज्याचा विक्रमी 94.1 टक्के निकाल; दहावीत मुलींचे वर्चस्व, अथणीच्या प्रार्थनासह सात जणांना पैकीच्या पैकी गुण

बंगळूर : राज्यातील २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षातील दहावी (एसएसएलसी) परीक्षेचा निकाल गुरुवारी (ता. २३) जाहीर झाला असून, यंदा विद्यार्थ्यांनी विक्रमी कामगिरी केली. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी पत्रकार परिषदेत निकाल जाहीर केला. .यंदा ९४.१ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे तब्बल १४ टक्क्यांनी निकालात वाढ झाली आहे. एकूण सात लाख ७० हजार २०९ विद्यार्थी परीक्षेला बसले. त्यापैकी सात लाख २४ हजार ७९४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. टक्केवारी ९४.०१ इतकी आहे..मुलींची बाजीयंदाही मुलींनी बाजी मारली असून, त्यांचा उत्तीर्णतेचा टक्का ९६ टक्के आहे. मुलांचा निकाल ९१.९४ टक्के आहे. जिल्हानिहाय निकालात मंगळूर (दक्षिण कन्नड, ९८.४० टक्के) आणि उडुपी (९८.१८ टक्के) हे जिल्हे अव्वल ठरले आहेत. तर गुलबर्गा (८५.०६ टक्के) आणि मधुगिरी (९०.२६ टक्के) हे जिल्हे तळाला राहिले. यंदा एकूण सात विद्यार्थ्यांनी ६२५ पैकी ६२५ गुण मिळवत शंभर टक्के यश संपादन केले..ग्रामीण-शहरी तुलना...ग्रामीण भागातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ९४.८० असून, शहरी भागातील ९३.२ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.माध्यमानुसार निकालयावेळी इंग्रजी माध्यमाचा निकाल ९६.१६ टक्के असून, कन्नड माध्यमाचा ९२.६ टक्के आहे. मराठीसह इतर माध्यमांच्या निकालाची टक्केवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही..विषयानुसार शंभर टक्के गुण मिळविणारे विद्यार्थीप्रथम भाषा : कन्नड : १०,३४१. इंग्रजी : ४३, उर्दू : ४४८. मराठी : ९०तृतीय भाषा : इंग्रजी : ३१,२५१. गणित : १,२६४. विज्ञान : ५३६.समाजशास्त्र : १०,६८६.टॉप गुण विद्यार्थी संख्या६२५ गुण सात विद्यार्थी६२३ गुण २८ विद्यार्थी६२२ गुण ७४ विद्यार्थी६२१ गुण ९८ विद्यार्थी६२० गुण १५० विद्यार्थी.६२५ पैकी ६२५ गुण मिळवलेले विद्यार्थी असेशैक्षणिक जिल्हानिहाय निकालक्रमांक जिल्हा निकालाची टक्केवारी१ मंगळूर ९८.४०२ उडुपी ९८.१८३ कारवार ९८.०९४ हास ९७.५१५ मंड्या ९७.४५६ शिरसी ९७.२१७ हावेरी ९६.८७८ कोडगू ९६.७०९ शिमोगा ९६.५६१० विजयनगर ९६.३९११ बंगळूर ग्रामीण ९५.८४१२ धारवाड ९८.५९१३ कोलार ९५.५०१४ बागलकोट ९५.४२१५ बंगळूर उत्तर ९५.३४१६ गदग ९५.२४१७ चिक्कमगळूर ९४.९९१८ बेळगाव ९४.७५१९ दावणगिरी ९४.६४२० म्हैसूर ९४.५०२१ रायचूर ९४.४१२२ विजापूर ९४.१७२३ चिक्कोडी ९४.०९२४ बळ्ळारी ९३.३६२५ कोप्पळ ९३.१०२६ रामनगर ९२.८३२७ चित्रदुर्ग ९२.२५२८ बिदर ९२.१८२९ तुमकूर ९२.०४३० चामराजनगर ९१.८९३१ यादगिरी ९१.८९३२ बंगळूर दक्षिण ९१.६५३३ चिक्कबळ्ळापूर ९०.८८३४ मधुगिरी ९०.२६३५ गुलबर्गा ८५.०६.