Karnataka Voter List SIR: राज्यातील ४३.८१ लाख मतदारांना नोटिसा देणार मतदार यादी विशेष पुनरिक्षणामुळे चिंता वाढली

बंगळूर: राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे आता मतदारांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे. राज्यातील एकूण ५.५४ कोटी मतदारांपैकी तब्बल १.०८ कोटी मतदारांना अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार व इतर (एएसडीडीओ) श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. .त्यानंतर मतदारांची संख्या सुमारे ४.४६ कोटींवर आली असून, या मतदारांपैकी आता ४३.८१ लाख मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्यांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..Kolhapur Vehicle Vandalism: पूर्वीच्या वादातून दौलतनगरात केली सख्ख्या भावांनी पाच वाहनांची तोडफोड.निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, संबंधित मतदारांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मतदार यादीतील तपशील दुरुस्त करण्यासाठी २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर हा कालावधी निश्चित केला आहे. तसेच दावे आणि हरकतींसाठी २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे. अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होईल..WOMEN’S ASIA CUP 2026: आजपासून टीम इंडियाचा आशिया कपचा थरार! थायलंडविरुद्ध पहिला सामना; जाणून घ्या LIVE कुठे अन् कधी पाहाल.नोटिसा नागरिकांच्या घरपोच देण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. नोटीस मिळालेल्या नागरिकांना पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) किंवा सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) यांच्याकडे उपस्थित राहावे लागणार आहे. पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत मतदाराला पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म-६ द्वारे नव्याने अर्ज करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.