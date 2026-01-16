Belgaum dengue : कर्नाटकासाठी दिलासादायक बातमी! वर्षभरात डेंगीने एकही मृत्यू नाही, आरोग्य यंत्रणेचे मोठे यश

बेळगाव : कर्नाटक राज्यात गेल्या वर्षभरात प्रथमच डेंगीमुळे एकही मृत्यू नोंदविला गेलेला नाही. २१ डिसेंबर २०२५ मध्ये बंगळूर हद्दीत ३,४२८ डेंगी रुग्ण, तर संपूर्ण राज्यात एकूण ७,०७३ रुग्णांची नोंद झाली आहे. ही संख्या २०२४ मधील ३९,२८२ रुग्णांच्या तुलनेत तब्बल ८२ टक्क्यांनी कमी आहे..मागील काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता वर्ष २०२० मध्ये राज्यात ३,८२९ रुग्ण आढळले होते आणि मृत्यू नव्हते. वर्ष २०२१ मध्ये रुग्ण संख्या वाढून ७,३९३ झाली आणि एकाचा मृत्यू झाला. वर्ष २०२२ मध्ये १२,५०० रुग्ण व नऊ मृत्यू, वर्ष २०२३ मध्ये १९,३०० रुग्ण व ११ मृत्यू, तर २०२४ हे वर्ष सर्वांत गंभीर ठरले होते, ज्यामध्ये ३२,८८६ रुग्ण आणि २७ मृत्यू नोंदविले गेले होते; मात्र यावर्षी मृत्यूची नोंद नाही..Belgaum News: ३०% प्रवेश घट, ६२% विद्यार्थी खासगी शाळांत; सरकारी शिक्षण व्यवस्था कोलमडतेय का? पालकांचा वाढता इंग्रजी माध्यमाकडे कल!.गेल्या वर्षी रुग्ण संख्येत मोठी वाढ झाल्यानंतर राज्य सरकारने डेंगीला संसर्गजन्य आजार घोषित केले. त्यामुळे साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर तरतुदी लागू केल्या. पाण्याच्या टाक्या, भूमिगत टाक्या, ओव्हरहेड टाक्या, मोकळे प्लॉट, बांधकाम स्थळे, उद्याने व खेळाची मैदाने येथे डासांची उत्पत्ती होऊ नये यासाठी मालक, बांधकाम व्यावसायिक व संबंधित व्यक्तींना कायदेशीर जबाबदार धरले. .नवीन नियमांनुसार पाणी साठवणुकीची भांडी झाकणे बंधनकारक करण्यात आले असून तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. तपासणीत पाणी साठवणूक किंवा तुंबलेल्या पाण्यासाठी घरगुती नागरिकांकडून ४०० रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. .Belguam: फोन उचलला नाही म्हणून आमदाराच्या कार्यालयावर दगडफेक .ग्रामीण भागात २०० रुपये दंड, तर कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये व आरोग्य संस्थांवर ग्रामीण भागात १,००० आणि शहरी भागात ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सुरू अथवा रखडलेल्या बांधकामांवर २,००० रुपये, तर मोकळ्या प्लॉटसाठी १,००० रुपये दंड आकारला जात आहे. नोटीसनंतर नियम भंग सुरू राहिल्यास दर आठवड्याला एकूण दंडाच्या ५० टक्के अतिरिक्त दंडाची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.