Belgaum dengue : कर्नाटकासाठी दिलासादायक बातमी! वर्षभरात डेंगीने एकही मृत्यू नाही, आरोग्य यंत्रणेचे मोठे यश

Zero Dengue Deaths : नागरिकांची जबाबदारी आणि शासनाची कडक अंमलबजावणी यामुळे डेंगीचा प्रसार आटोक्यात, शहरी व ग्रामीण कर्नाटकात कडक डेंगी नियंत्रण कायदे आणि दंडात्मक कारवाई ठरली प्रभावी
Health officials inspecting water stagnation sites as part of dengue prevention drive in Karnataka.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : कर्नाटक राज्यात गेल्या वर्षभरात प्रथमच डेंगीमुळे एकही मृत्यू नोंदविला गेलेला नाही. २१ डिसेंबर २०२५ मध्ये बंगळूर हद्दीत ३,४२८ डेंगी रुग्ण, तर संपूर्ण राज्यात एकूण ७,०७३ रुग्णांची नोंद झाली आहे. ही संख्या २०२४ मधील ३९,२८२ रुग्णांच्या तुलनेत तब्बल ८२ टक्क्यांनी कमी आहे.

