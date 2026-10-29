Karwa Chauth 2026: करवा चौथ साजरा करता यावा म्हणून महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी! सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी

उत्तराखंड सरकारने करवा चौथच्या निमित्ताने राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानंतर यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. महिलांना हा सण आपल्या कुटुंबासोबत साजरा करता यावा आणि त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचा सन्मान राखला जावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर निर्णयमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सूचनेनुसार राज्य प्रशासनाने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. करवा चौथ हा महिलांच्या श्रद्धा, प्रेम आणि कौटुंबिक विश्वासाशी जोडलेला सण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना सणाची तयारी करता येणार असून, कुटुंबासोबत परंपरेनुसार करवा चौथ साजरा करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे..सांस्कृतिक परंपरा जपण्यावर भरकरवा चौथच्या दिवशी अनेक महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. दिवसभर उपवास केल्यानंतर रात्री चंद्रदर्शन घेऊन पूजा केली जाते आणि त्यानंतर उपवास सोडला जातो. या सणाला अनेक कुटुंबांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे..मुख्यमंत्री धामी यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार विकासाबरोबरच देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे आणि पारंपरिक सणांशी जोडलेल्या भावनांचे जतन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावनांचा आदर राखणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सुट्टीचा निर्णय कोणासाठी?उपलब्ध माहितीनुसार, २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करवा चौथनिमित्त उत्तराखंडमधील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश महिलांना सण साजरा करण्यासाठी वेळ उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या परंपरांचा सन्मान राखणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.