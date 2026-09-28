Kashi Pitru Paksh: काशीच्या पिशाच मोचन कुंडावर 'डिजिटल पिंडदान' बंद; पुरोहितांनी सांगितला शास्त्राधारित सोपा मार्ग

काशी : पितृपक्षाच्या पार्श्वभूमीवर काशीतील ऐतिहासिक पिशाच मोचन कुंडावर ऑनलाइन श्राद्ध आणि पिंडदानाची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. मोबाईल, लॅपटॉप किंवा व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून घरी बसून श्राद्ध-विधी करण्याच्या पद्धतीला येथील तीर्थ पुरोहित आणि महंत कुटुंबाने विरोध केला आहे. पारंपरिक धार्मिक विधींमध्ये यजमानाची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.२७ सप्टेंबरपासून यंदाचा १४ दिवसांचा पितृपक्ष सुरू झाला आहे. या काळात पूर्वजांच्या स्मरणासाठी आणि पिंडदानासाठी देशभरातून सुमारे १२ लाख भाविक काशीत दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..‘धार्मिक विधी सोयीप्रमाणे बदलता येणार नाही’पिशाच मोचन तीर्थाशी संबंधित महंत पं. मुन्नालाल पंडा कुटुंबातील नीरज पांडे यांनी ऑनलाइन श्राद्धाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, श्राद्ध-विधीची संकल्पना यजमानाच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारित आहे. त्यामुळे स्क्रीनसमोर बसून किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे पिंडदान करण्याची पद्धत पारंपरिक विधीशी सुसंगत नसल्याचे त्यांचे मत आहे.यजमानाने स्वतः संकल्प करणे, पितरांचे स्मरण करणे आणि स्वतःच्या हाताने पिंड व अन्न अर्पण करणे याला धार्मिक विधींमध्ये महत्त्व असल्याचे पुरोहित सांगतात. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानामुळे अनेक कामे सोपी झाली असली तरी धार्मिक विधींच्या परंपरा त्यानुसार बदलता येणार नाहीत..काशीला जाता येत नसेल तर पर्याय काय?आजारीपणा, वृद्धत्व, मोठे अंतर किंवा अन्य अपरिहार्य कारणांमुळे काशी किंवा गया येथे जाता येत नसलेल्या भाविकांनी आपल्या परिसरातच पितरांच्या स्मरणार्थ श्राद्ध आणि तर्पण करण्याचा पर्याय पुरोहितांनी सांगितला आहे.स्थानिक पवित्र नदी, तलाव किंवा मंदिरात धार्मिक पद्धतीने तर्पण करता येते. याशिवाय पितरांच्या नावाने गरजू व्यक्तींना अन्नदान करणे, दानधर्म करणे तसेच पशू-पक्ष्यांना अन्न देण्याची परंपराही पाळता येते, असे पुरोहितांचे म्हणणे आहे.घरात पितरांचे स्मरण करून श्रद्धेने प्रार्थना आणि दानधर्म करण्याचाही पर्याय सांगण्यात आला आहे. मात्र, या धार्मिक पद्धतींबाबत स्थानिक पुरोहित किंवा संबंधित परंपरेनुसार मार्गदर्शन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पिशाच मोचन कुंडावर भाविकांची गर्दीपितृपक्ष सुरू झाल्याने पिशाच मोचन कुंडावर देशाच्या विविध भागांतून भाविक दाखल होत आहेत. पितरांच्या मुक्तीसाठी येथे श्राद्ध आणि पिंडदान करण्याची दीर्घ परंपरा असल्याची श्रद्धा आहे.ऑनलाइन श्राद्धाला विरोध करण्याच्या निर्णयाला काही भाविकांनीही पाठिंबा दिला आहे. धार्मिक विधींमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधेपेक्षा परंपरा आणि विधींच्या पद्धतीला महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भावना काही भाविकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.