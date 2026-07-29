Guru Pournima Travel: सर्व विद्येची राजधानी काशी! जिथे शिष्याचे रूपांतरही गुरूच्या आशीर्वादाने महागुरुत होते

काशी म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात मंदिरांचे कळस, घाटांवरची आरती आणि गंगेचा प्रवाह. मात्र काशीची ओळख एवढ्यावरच थांबत नाही. ही नगरी ज्ञान, संगीत, साहित्य आणि कलेचीही मोठी भूमी आहे. म्हणूनच तिला ‘गुरूंचे शहर’ म्हटले जाते. कबीरचौरा, नीलकंठ, गडवासी टोला, गायघाट आणि रामघाटच्या गल्ल्यांमधून फिरताना कुठे वेदांचे मंत्र ऐकू येतात, तर कुठे शास्त्रीय संगीताचे सूर किंवा साहित्याच्या ओळी कानावर पडतात. शतकानुशतके सुरू असलेल्या गुरू-शिष्य परंपरेचा हा वारसा आजही काशीत तितकाच जिवंत आहे..गंडा बंधनातून पुढे जातो संगीताचा वारसाकाशीच्या संगीत परंपरेत ‘गंडा बंधन’ या विधीला विशेष महत्त्व आहे. गुरूला आपल्या शिष्याच्या निष्ठेवर, समर्पणावर आणि साधनेवर पूर्ण विश्वास वाटल्यानंतरच तो शिष्याला गंडा बांधतो. या विधीनंतर शिष्याला गुरूच्या परंपरेचा वारसदार मानले जाते..कबीरचौरा परिसराला तर पद्म पुरस्कारांनी गौरवलेल्या कलाकारांची भूमी म्हणून ओळखले जाते. देश-विदेशातील विविध वयोगटातील विद्यार्थी येथे संगीत शिकण्यासाठी येतात. पद्मश्री डॉ. सोमा घोष यांच्या मते, काशीत गुरूला केवळ शिक्षक किंवा मार्गदर्शक मानले जात नाही, तर ईश्वरासमान स्थान दिले जाते. त्यामुळे गुरुपौर्णिमेला गुरूची पूजा करण्यापेक्षा ‘गुरू दर्शन’ घेण्याची परंपरा येथे अधिक महत्त्वाची मानली जाते..कबीर, रविदासांपासून गुरुनानकांपर्यंत...काशीच्या भूमीने अनेक संत, महापुरुष आणि गुरूंच्या विचारांना दिशा दिली. महाप्रभू वल्लभाचार्य, संत कबीरदास, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक देव आणि गुरु तेगबहादूर यांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांनी काशीच्या भूमीतून ज्ञान आणि अध्यात्माचा संदेश दूरवर पोहोचवला..भगवान बुद्धांच्या जीवनाशीही काशीचा जवळचा संबंध आहे. ज्ञानप्राप्तीनंतर त्यांनी आपला पहिला उपदेश देण्यासाठी काशीजवळील सारनाथची निवड केली. त्यामुळे काशी परिसरातील ज्ञानपरंपरेची मुळे किती प्राचीन आहेत, याची कल्पना येते.वरिष्ठ लेखक विश्वनाथ गोकर्ण यांच्या मते, काशीची गुरू-शिष्य परंपरा काशीइतकीच जुनी आहे. या नगरीच्या कणाकणात शिव आणि गुरूंचे अस्तित्व जाणवते..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.गुरूच्या आशीर्वादाने शिष्यच बनतो पुढचा गुरूपंडित अमित मिश्रा यांच्या मते, संत कबीर यांनी काशीच्या पायऱ्यांवर आपल्या गुरू रामानंद यांच्याकडून ‘राम’ नामाची दीक्षा घेतली होती. काशीच्या गुरू-शिष्य परंपरेचा गाभाच असा आहे की, शिष्याने केवळ गुरूकडून शिकत राहायचे नाही, तर त्या ज्ञानाचा प्रकाश पुढे नेऊन स्वतःही मार्गदर्शक व्हायचे.ही परंपरा आजच्या पिढीतही टिकून आहे. संगीत, नाट्य, साहित्य आणि कलेच्या माध्यमातून काशीतील तरुण कलाकार या शतकानुशतकांच्या ज्ञानपरंपरेला नवे रूप देत आहेत. त्यामुळे काशीतील गुरू-शिष्य परंपरा ही केवळ इतिहासाच्या पानांवर राहिलेली गोष्ट नसून आजही श्वास घेणारी, शिकवणारी आणि पुढच्या पिढीकडे ज्ञान सोपवणारी जिवंत संस्कृती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.