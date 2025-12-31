देश

Varanasi New Year 2026 : नवीन वर्षाआधीच काशी 'हाउसफुल'; दर्शनासाठी येण्यापूर्वी ही नियमावली नक्की वाचा, अन्यथा होईल मनस्ताप

Kashi Tourism updates : नवीन वर्षासाठी काशीमध्ये पर्यटकांची अलोट गर्दी; मंदिर प्रशासनाकडून व्हीआयपी दर्शनावर बंदी आणि वाहतुकीचे कडक निर्बंध लागू.
सकाळ वृत्तसेवा
Kashi Vishwanath Darshan rules : तुम्ही नवीन वर्षाचे स्वागत बाबा विश्वनाथ यांच्या नगरीत म्हणजे काशीमध्ये करण्याचे नियोजन करत असाल, तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाराणसीमध्ये सध्या पर्यटकांचा आणि भाविकांचा इतका मोठा ओघ वाढला आहे की, शहराच्या अरुंद गल्ल्यांपासून ते गंगेच्या घाटांपर्यंत सर्वत्र अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे.

