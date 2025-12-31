Varanasi New Year 2026 : नवीन वर्षाआधीच काशी 'हाउसफुल'; दर्शनासाठी येण्यापूर्वी ही नियमावली नक्की वाचा, अन्यथा होईल मनस्ताप

Kashi Vishwanath Darshan rules : तुम्ही नवीन वर्षाचे स्वागत बाबा विश्वनाथ यांच्या नगरीत म्हणजे काशीमध्ये करण्याचे नियोजन करत असाल, तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाराणसीमध्ये सध्या पर्यटकांचा आणि भाविकांचा इतका मोठा ओघ वाढला आहे की, शहराच्या अरुंद गल्ल्यांपासून ते गंगेच्या घाटांपर्यंत सर्वत्र अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. .कडाक्याची थंडी असूनही काशी विश्वनाथ धाममध्ये दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सध्या दररोज सुमारे ४ लाख लोक काशीमध्ये दाखल होत असून १ जानेवारीला हा आकडा सर्व विक्रम मोडीत काढण्याची शक्यता आहे.वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासनाने तातडीने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्हीआयपी (VIP) दर्शनावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मंदिराकडे जाणारे सर्व प्रमुख रस्ते 'नो व्हेईकल झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, तिथे ई-रिक्षांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला आहे..Latest Marathi Live Update News : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.दशाश्वमेध घाटावरील गंगा आरती असो वा क्रूझची सफर, प्रत्येक ठिकाणी पर्यटकांची तुडुंब गर्दी असल्याने गोदौलिया आणि कॅंट यांसारख्या भागांत तासनतास वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शहराच्या विविध भागांत वाहतुकीचे मार्ग बदलले (ट्रॅफिक डायव्हर्शन) आहेत.वाहतुकीच्या त्रासासोबतच वाराणसी सध्या भीषण शीतलहर आणि दाट धुक्याच्या विळख्यात आहे. धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाल्याने वाराणसीकडे येणाऱ्या अनेक गाड्या उशिराने धावत आहेत, तर काही विमाने रद्द किंवा वळवण्यात आली आहेत. घाटावर सुटणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे हुडहुडी वाढली असून पर्यटकांनी पुरेसे उबदार कपडे सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे..तुम्ही काशीला निघण्यापूर्वी हॉटेलचे बुकिंग निश्चित असल्याची खात्री करा आणि आपल्या प्रवासाच्या वेळेबाबत रेल्वे किंवा विमानतळाकडून वेळोवेळी माहिती घेत राहा. विशेषतः वृद्ध आणि लहान मुलांसोबत प्रवास करताना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.