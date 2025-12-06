देश

Kashmir Cold Wave: काश्‍मीरमध्ये तापमान शून्य अंशाच्या खाली

Severe Cold Wave Hits Kashmir Valley: काश्मीर खोऱ्यात हिवाळ्याची जोरदार लाट कायम असून तापमान शून्य अंशांखाली उतरले आहे. नागरिकांनी उबदार कपडे घालून सकाळची दिनचर्या सुरू ठेवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीनगर : काश्मीर खोऱ्यात आजही थंडीची लाट कायम होती. तापमान शून्य अंश सेल्सिअसखाली गेल्याने नागरिक अनेक उबदार कपडे घालावे लागत आहेत. हाडे गोठविणाऱ्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी लोक जाड उबदार कपडे घालूनही आपली सकाळची व्यायामाची दिनचर्या सुरू ठेवताना दिसले.

