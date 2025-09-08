देश

Kashmir Controversy : चौकशीसाठी अनेक जण ताब्यात; अशोक स्तंभ विटंबनाप्रकरणी काश्‍मीरमध्ये कारवाई

Ashoka Pillar : हजरतबल दर्ग्यावरील अशोक स्तंभाच्या विटंबनेप्रकरणी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी २५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, यामुळे धार्मिक आणि राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीरमधील हजरतबल दर्ग्याचे नूतनीकरण केल्यानंतर तेथे उभारण्यात आलेल्या फलकावरील अशोक स्तंभाच्या शुक्रवारी झालेल्या विटंबनेप्रकरणी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी २५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे पोलिसांनी रविवारी सांगितले. सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

