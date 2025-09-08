श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील हजरतबल दर्ग्याचे नूतनीकरण केल्यानंतर तेथे उभारण्यात आलेल्या फलकावरील अशोक स्तंभाच्या शुक्रवारी झालेल्या विटंबनेप्रकरणी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी २५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे पोलिसांनी रविवारी सांगितले. सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. .‘‘अद्यापपर्यंत कोणालाही अधिकृतपणे अटक करण्यात आलेले नाही. जी धरपकड झाली आहे, ती केवळ चौकशीसाठी आहे, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ‘‘याप्रकरणी वक्फ बोर्डाने माफी मागावी कारण अशोक चिन्ह हे सरकारी फलकांवर कोरण्यासाठी आहे, धार्मिक ठिकाणी नव्हे,’’ असे अब्दुल्ला म्हणाले..वक्फवर खापरमुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लांप्रमाणेच, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह, वरिष्ठ शिया नेते आगा सैयद हसन, पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती आणि इतर नेत्यांनी अशोक स्तंभाच्या विटंबनेप्रकरणी वक्फ बोर्डावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, वक्फ बोर्डाने दर्ग्याच्या आतील फलकावर हे चिन्ह लावून चूक केली आहे, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त करत वक्फ बोर्डाच्या संबंधित सदस्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, याप्रकरणी पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत..दरम्यान या प्रकरणी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या वतीने शनिवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तन्वीर सादिक यांनी या प्रकरणी निषेध व्यक्त करत वक्फ-ए-जदीद बोर्डाच्या उपाध्यक्षांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. ‘‘हिंसाचाराला नॅशनल कॉन्फरन्सचे समर्थन नाही. मात्र, यापूर्वी धार्मिक स्थळावर अशापद्धतीने राजचिन्ह कोरले गेले नव्हते. हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.’’ असे ते म्हणाले..‘पुन्हा दहशतवाद रुजवण्याचा प्रयत्न’हजरतबल दर्गा येथील फलकावर अशोक स्तंभाच्या विटंबनेचा प्रसंग म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा दहशतवाद आणि फुटीरतावाद रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे द्योतक आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.