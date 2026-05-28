Bakri Eid: बकऱ्याचा अजब 'डाएट प्लॅन'! रोज २५० ग्रॅम चिकन आणि कोल्ड्रिंक; AC त राहणाऱ्या काश्मिरी बकऱ्याची गोष्ट

निसर्गाचा नियम आहे की बकरे, मेंढ्या किंवा गायी यांसारखे पाळीव प्राणी पूर्णपणे शाकाहारी असतात, जे प्रामुख्याने गवत, चारा किंवा झाडांची पाने खातात. मात्र, उत्तर प्रदेशातील कानपूर (Kanpur) जिल्ह्यातून एक अत्यंत थक्क करणारी आणि अजब बातमी समोर आली आहे. .येथे एक असा बकरा आहे, जो सर्वसामान्य बकऱ्यांसारखा फक्त पालापाचोळा खात नाही, तर चक्क 'चिकन बिर्याणी' (Chicken Biryani) आणि चिकनचे तुकडे काही मिनिटांत फस्त करतो! एवढेच नाही तर या बकऱ्याचा राहणीमान आणि थाट एखाद्या राजकुमारापेक्षा कमी नाही..हा अजब प्रकार कानपूरच्या बासमंडी परिसरात राहणारे कापड व्यावसायिक रईस आलम आणि त्यांचा मुलगा अरहम यांच्या घरी पाहायला मिळत आहे. अरहमला सोशल मीडियावर काश्मीरी नशलेचे (Kashmiri Breed) बकरे पाहण्याची प्रचंड आवड होती. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०२४ मध्ये त्याने खास काश्मीरवरून दोन बकरे मागवले होते..या दोन्ही बकऱ्यांची नावे त्यांनी 'तुरगुत' (Turgut) आणि 'बमशी' (Bamshi) अशी ठेवली. काश्मीरच्या थंड हवामानात राहणाऱ्या या बकऱ्यांना कानपूरच्या कडक उन्हाळ्यात जिवंत ठेवणे आणि पाळणे हे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान होते.चिकन बिर्याणी ते काजू-बदाम आणि कोल्ड्रिंक!रईस आलम यांनी सांगितले की, या बकऱ्यांची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे हे मांसाहारी आहेत. त्यांना रोजच्या जेवणात किमान २५० ग्रॅम चिकन किंवा चिकन बिर्याणी लागतेच. जर त्यांना चिकन दिले नाही तर ते जेवत नाहीत..याशिवाय त्यांच्या रोजच्या आहारात काजू, बदाम आणि पिस्ते यांसारख्या सुक्यामेव्याचा समावेश असतो. गंमत म्हणजे, या बकऱ्यांना 'कोल्ड्रिंक' (Cold Drink) पिण्याचीही प्रचंड आवड आहे. त्यांचा हा शाही डाएट प्लॅन रोज पाळावा लागतो..एसी रूम आणि शॅम्पू-कंडिशनरने अंघोळ!काश्मीरमधील बकऱ्यांचे केस अत्यंत लांब, मऊ आणि सुंदर असतात, जी त्यांची खरी ओळख आहे. हे केस खराब होऊ नयेत म्हणून या दोन्ही बकऱ्यांना रोज शॅम्पू (Shampoo), कंडिशनर (Conditioner) आणि हेअर सिरम (Hair Serum) लावून अतिशय काळजीपूर्वक अंघोळ घातली जाते.तसेच कानपूरच्या उष्ण हवामानाचा त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी घरात एक स्वतंत्र स्पेशल रूम बनवण्यात आली असून, उन्हाळ्याच्या दिवसांत हे बकरे २४ तास एअर कंडिशनर (AC) मध्येच राहतात..बकरीदला होणार कुर्बानी:अरहमने सांगितले की, "इस्लाम धर्मात कुर्बानीचा खरा अर्थ हाच आहे की, आपल्या मनाला अत्यंत प्रिय असलेल्या आणि ज्याचा आपण पोटच्या मुलासारखा सांभाळ केला आहे, अशा जीवाची अल्लाहच्या वाटेत कुर्बानी देणे. आम्ही या दोन्ही बकऱ्यांना लहानाचे मोठे केले, त्यांच्यावर जीवापाड प्रेम केले."या बकऱ्यांची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, कानपूरमधील अनेक लोक या अनोख्या आणि बिर्याणी खाणाऱ्या बकऱ्यांना पाहण्यासाठी रईस आलम यांच्या घरी गर्दी करत आहेत. आगामी बकरीद सणाच्या दिवशी या दोन्ही बकऱ्यांची पारंपरिक रितीरिवाजांनुसार कुर्बानी दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.