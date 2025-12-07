MP Tourism: काश्मीरला टक्कर! मुख्यमंत्र्यांनी भोपाळमध्ये सुरू केली ‘शिकारा राईड’, प्रेमी जोडप्यांसाठी नवा स्पॉट

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळला भेट देणारे पर्यटक आता काश्मीरच्या डल लेकसारखा अनुभव घेऊ शकतील. ते भोपाळच्या बोट क्लबवर मोठ्या तलावातील लाटांशी खेळण्यात रमून जातील.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी ४ डिसेंबर रोजी शिकारा सेवेचे लोकार्पण केले. या अंतर्गत २० शिकारे (Shikara Boats) मोठ्या तलावात (Upper Lake) उतरवण्यात आले. यामुळे आता स्थानिक आणि बाहेरील पर्यटकांना प्रीमियम बोटिंगचा अनुभव मिळेल. तसेच, या नवीन पुढाकारामुळे राजधानी भोपाळ वॉटर-टूरिझम हब म्हणून स्थापित होईल..यावेळी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणाचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजप प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांच्यासह अनेक मंत्री आणि आमदार उपस्थित होते..देशाच्या पर्यटनाचे केंद्र मध्य प्रदेशयावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, 'आज आम्ही काश्मीरच्या डल लेकप्रमाणे भोपाळ तलावात शिकाराचे उद्घाटन केले आहे. काश्मीरमध्ये शिकारा हे पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र आहे. देशाचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे पर्यटकांचे मध्य प्रदेशकडे नेहमीच आकर्षण असते.'ते म्हणाले, 'प्रदेशात वन्यजीवांची मोठी संख्या आहे. गेल्या वर्षी देशात सर्वाधिक पर्यटन मध्य प्रदेशात झाले. आमचे पर्यटन सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढत आहे. उज्जैनमध्ये गेल्या वर्षी ७ कोटींहून अधिक पर्यटक आले.'.मुख्यमंत्री म्हणाले की, वन्य संपदा, धार्मिक व्यवस्था आणि देवस्थानांसोबतच आता वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून वॉटर टूरिझम देखील वाढेल. प्रदेशात नर्मदा व्हॅलीसह अनेक मोठ्या जलपरियोजना बनत आहेत, ज्या पर्यटनाचे केंद्र बनू शकतात. लोकांना रोजगार मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे, त्यामुळे ही संधी अद्भुत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश आणि मध्य प्रदेश पुढे जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या शिकार सेवा मोठ्या प्रमाणावर सुरू केल्यामुळे भोपाळचा अप्पर लेक राष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक महत्त्वाचा ठरेल..पर्यावरणास अनुकूल शिकारेशिकारा सेवा सुरू झाल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, या मोठ्या तलावात शिकारा सेवा सुरू करणे खूप आकर्षक आहे. यामुळे पर्यटनाच्या संधी वाढतील आणि स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. हे शिकारे काश्मीरच्या डल लेकच्या धर्तीवर बनवले आहेत, जेणेकरून भोपाळमधील वॉटर-टूरिझम नवीन उंचीवर पोहोचावा..हे शिकारे प्रदूषणमुक्त सामग्री (फायबर रिइनफोर्स्ड पॉलीयुरिथेन/FRP) वापरून तयार करण्यात आले आहेत. ही सामग्री पूर्णपणे नॉन-रिॲक्टिव्ह आहे, ज्यामुळे ना पाणी प्रदूषित होते, ना तलावातील जैव-वातावरणाला कोणते नुकसान पोहोचते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनवलेले हे शिकारे वॉटर टूरिझमसाठी अधिक सुरक्षित, टिकाऊ आणि आकर्षक आहेत.यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. यादव आणि इतर पाहुण्यांनी बोट क्लबवर आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाळने लावलेल्या टेलीस्कोपमधून सूर्याचे दर्शन घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.