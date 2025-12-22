देश

Kashmir Saffron Crisis: साळिंदरांचा केशर उत्पादनाला फटका; काश्‍मीरमध्ये शेतकऱ्यांपुढे हवामान बदलासह आणखी संकट

Kashmir Saffron Production: दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यातील पंपोर आणि आसपासच्या भागातील केशर उत्पादक आधीच हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना तोंड देत आहेत. त्यातच आता साळिंदरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर केशराच्या कंदांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांपुढे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे.
जावेद मात्झी
