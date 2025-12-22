श्रीनगर : दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यातील पंपोर आणि आसपासच्या भागातील केशर उत्पादक आधीच हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना तोंड देत आहेत. त्यातच आता साळिंदरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर केशराच्या कंदांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांपुढे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे..तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आधीच घटलेले केशर उत्पादन आणखी घसरू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पंपोर, कोनिबल, दुसू, लेथपोरा आणि आसपासच्या भागातील उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, साळिंदर दररोज रात्री शेतात घुसून कंद उकरून खातात. त्यामुळे पिकांचे नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांना या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे..Agriculture News : द्राक्ष पंढरीत वाइनचा 'नशा' उतरला! अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात एक कोटी लिटरची घट.शेतकऱ्यांची व्यथाकोनिबल येथील शेतकरी अब्दुल रशीद शाह म्हणाले, ‘‘हवामान बदलामुळे आमचा पीकचक्र आधीच विस्कळित झाले आहे. अनियमित पाऊस आणि दीर्घकाळ कोरडे हवामान यामुळे केशराचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता साळिंदर उरलेलेही संपवत आहेत. कंद खराब झाला की फुल येत नाही. आमच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत आहे..’’ पंपोर येथील इशरत अहमद यांनी सांगितले, ‘‘फळबागांसाठी झाडांना कुंपण घालणे किंवा खोड झाकून ठेवणे असे उपाय करता येतात; पण केशरासाठी तशी साधने नाहीत. आम्ही दिवे, आवाज, हॉर्न वापरून साळिंदरांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करतो; पण संपूर्ण रात्र जागरण शक्य नाही. ते पुन्हा पुन्हा परत येतात. कितीही प्रतिकार केला तरी साळिंदरांचा शेतीला मोठा त्रास होत आहे.’’.हा काळ धोकादायकशेतकऱ्यांच्या मते, डिसेंबर ते मार्च हा काळ कंदांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा असतो. याच काळात साळिंदर मोठ्या प्रमाणावर कंद उकरून खातात, ज्यामुळे भविष्यातील उत्पादनावर वाईट परिणाम होतो. काश्मीरमधील केशर उत्पादन हवामान बदल, सिंचनाची कमतरता, उच्च दर्जाच्या कंदांचा अभाव आणि लागवडीचे क्षेत्र कमी होणे अशा अनेक कारणांमुळे आधीच घटले आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘साळिंदर आमच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. जर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर पुढील काही वर्षांत शेतात कंदच उरणार नाहीत.’’.Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.सरकारकडे मागणीलेथपोरा येथील एका शेतकऱ्याने सांगितले, ‘‘आम्ही तज्ज्ञ नाही. सरकारने वैज्ञानिक आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि शाश्वत उपाय शोधावेत. आतापर्यंत दीर्घकालीन उपाय दिला गेलेला नाही.’’ स्थानिकांनी सांगितले की, त्यांनी वारंवार कृषी विभाग आणि वन्यजीव विभागाला समस्या कळवली आहे; पण ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. ‘‘आम्हाला फक्त नुकसानभरपाई नको, तर प्रतिबंधात्मक उपाय हवेत. पंपोरचे केशर जगभर प्रसिद्ध आहे. जर लागवड आणखी कोसळली तर शेतकऱ्यांसोबतच काश्मीरची ओळखही धोक्यात येईल,’’ असेही काही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.