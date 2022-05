दहशतवाद्यांकडून काश्मिरी पंडित शिक्षिकेची गोळ्या झाडून हत्या

By

कुलगाम : जम्मू काश्मिरमधील कुलगाम जिल्ह्यात एका काश्मिरी पंडित शिक्षिकेची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. कुलगाम जिल्ह्यातील गोपालपोरा येथे दहशतवाद्यांनी हत्या केली आहे. त्या गोपालपोरा येथील सरकारी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. दरम्यान आज पहाटे अवंतीपोरा येथे सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांच्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे.

(Terrorists Gun Down Hindu Teacher In Jammu And Kashmir's Kulgam)

काश्मिरमध्ये हिंदूच्या हत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दरम्यान रजनी बाला असं आज हत्या करण्यात आलेल्या काश्मिरी पंडित शिक्षिकेचं नाव आहे. त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. पण त्यांचा उपचारापूर्वी मृत्यू झाल्याचं समजलं आहे. या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं काश्मीर पोलिसांनी सांगितलं आहे. या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी शाळेच्या परिसराला घेराव घातला असून संशयित दहशतवाद्यांचा शोध सुरू आहे.

काश्मीर परिसरात एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करून हत्या करण्याचं प्रमाण वाढलं असल्यामुळे पोलिस सतर्क आहेत. आज पहाटेच्या दरम्यान पुलवामा जिल्ह्यात दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. ठार करण्यात आलेल्या दोन दहशतवाद्यांपैकी एका दहशतवाद्याने काश्मीर नागरिकाची हत्या केली असल्याचं माहितीतून समोर आलं आहे. सोमवारी रात्री उशीरा पुलवामा जिल्ह्यातील अवंतीपोरा भागातील राजपोरा येथे सुरक्षा दलांनी दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू केल्यानंतर ही चकमक झाली, असं एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं.

दरम्यान काश्मिरमध्ये पंडितांच्या हत्या वाढल्या असून मागच्या काही दिवसांत पंडितांना लक्ष्य करून हत्या करण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राहुल भट्ट या काश्मिरी पंडिताची सरकारी कार्यालयात घुसून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर तेथील हिंदुंनी आंदोलन केले होते. त्यापूर्वी काश्मिरमधील पंडितांना काश्मीर सोडा म्हणत दहशतवाद्यांकडून धमक्याचे पत्र आले होते.