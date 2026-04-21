Tiger Safari: वाघांच्या 'रॉयल' प्रवासासाठी ग्रीन सिग्नल! कतर्निया आणि दुधवामध्ये साकारणार १५ किमीचा कॉरिडॉर; वाघांची संख्या वाढणार!

उत्तर प्रदेशातील वन्यजीव प्रेमींसाठी आणि निसर्ग संवर्धनाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता कतर्नियाघाट अभयारण्य थेट दुधवा टायगर रिझर्व्ह आणि नेपाळमधील बर्दिया नॅशनल पार्कशी जोडले जाणार आहे. यासाठी एका भव्य 'वन्यजीव कॉरिडॉर'च्या (Wildlife Corridor) निर्मितीचे काम वेगाने सुरू झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वन्यजीव तज्ञांच्या पथकाने या कॉरिडॉरच्या सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. हा प्रकल्प दुधवा टायगर रिझर्व्हच्या 'टायगर कन्झर्वेशन प्लॅन'मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे..या कॉरिडॉरची गरज का आहे?१. जनुकीय बदल (Genetic Diversity): एकाच जंगलात वाघांचे प्रजनन होत राहिल्यास त्यांच्या जनुकांमध्ये दोष निर्माण होऊ शकतात. हा कॉरिडॉर वाघांना एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रजातीमध्ये नैसर्गिक सुधारणा होईल.२. सुरक्षित स्थलांतर: कतर्नियाघाट हे जल आणि तृणभक्षी प्राण्यांनी समृद्ध आहे. वाघांना शिकारीसाठी आणि प्रजननासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.३. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे: जेव्हा वाघांना जंगलातून बाहेर पडण्यासाठी सुरक्षित मार्ग मिळतो, तेव्हा ते मानवी वस्तीकडे वळत नाहीत. यामुळे भविष्यात गावकऱ्यांवरील हल्ले कमी होण्यास मदत होईल..कॉरिडॉरची वैशिष्ट्ये१५ किलोमीटरचा विस्तार: हा कॉरिडॉर सुमारे १५ किलोमीटरच्या परिसरात विकसित केला जाईल. या दोन्ही अभयारण्यांच्या मधून वाहणारी मुहाना नदी वन्यजीवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या नदीच्या काठाचा उपयोग करून हा नैसर्गिक मार्ग तयार केला जाईल.वाघांना या मार्गावरून जाताना पुरेसे पाणी, घनदाट जंगल आणि शिकारीसाठी प्राणी मिळावेत, यावर तज्ञांचे पथक अभ्यास करत आहे..तज्ञांचे मतकतर्नियाघाटचे डीएफओ अपूर्व दीक्षित यांनी सांगितले की, कतर्निया हे बंगाल टायगरच्या प्रजननासाठी अत्यंत पोषक ठिकाण आहे. या कॉरिडॉरमुळे वाघांना नैसर्गिक अधिवास मिळेल आणि त्यांचे संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. नेपाळ आणि भारताच्या सीमेवरील हे जंगल जोडले गेल्यामुळे हा संपूर्ण पट्टा आशियातील वाघांच्या संरक्षणासाठी एक मोठा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.हा प्रकल्प 'हॅबिटॅट मॅनेजमेंट प्लॅन'च्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच या कॉरिडॉरचे काम पूर्ण होऊन वाघांचा हा 'शाही मार्ग' खुला होईल.