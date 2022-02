MP : बोगदा कोसळून दुर्घटना; ५ जणांना वाचवण्यात यश, अद्याप ४ बेपत्ता

By

मध्य प्रदेशामधील कटनी (Katni Madhya Pradesh) जिल्ह्यातील स्लेमनाबादमध्ये शनिवारी नर्मदा किनारा कालवा योजनेचं काम सुरू असताना मोठा अपघात झाला. भूमिगत असणाऱ्या उजव्या कालव्याचं काम सुरू असताना झालेल्या या अपघातात नऊ कामगार आत अडकल्याची माहिती मिळते आहे. अडकलेल्यांपैकी पाच कामगारांना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र अजूनही तीन कामगार बोगद्यात अडकल्याची माहिती आहे. पोलीस आणि प्रशासनाकडून बचावकार्यात सुरू आहे. रात्री उशिरा एसडीआरएफची टीमही जबलपूरहून घटनास्थळी रवाना झाली आहे. (Four labourers trapped in tunnel collapses in Katni, Madhya Pradesh)

बरगी ते बनसागरपर्यंत जाणाऱ्या नर्मदाच्या उजव्या किनाऱ्यावरील प्रकल्पाच्या भूमिगत कालव्याचं काम सुरू आहे. हैद्राबाद येथील एका खाजगी कंपनीला हे काम देण्यात आलं आहे. शनिवारी सायंकाळी उशीरा भूमिगत कालव्यालगतचा मातीचा ढिगारा खचला. त्यामुळे कालव्याच्या बोगद्यात काम करणारे नऊ मजूर अडकले गेले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले होते. त्यानंतर मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. मशिनद्वारे माती काढण्याचे काम सुरू आहे. तीन मजुरांना बाहेर काढण्यात आलं असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त करत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.