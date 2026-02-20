Lucknow Tourism: कबाबची चव आणि नवाबी थाट! लखनौ फिरायला जाताय? मग या ५ 'खास' ठिकाणांना भेट द्यायला विसरू नका

लखनौ शहराचे नाव काढले की डोळ्यासमोर येतात ते येथील नवाब, भव्य इमारती आणि कबाबचा सुगंध. जर तुम्ही या नवाबी शहराला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर फक्त मोठ्या वास्तू बघून परत येऊ नका. लखनौच्या जुन्या गल्ल्यांमध्ये अशा अनेक गोष्टी दडल्या आहेत, ज्याचा अनुभव घेतल्याशिवाय तुमची सहल पूर्ण होणार नाही.लखनौची खरी ओळख त्याच्या 'तहजीब'मध्ये म्हणजेच संस्कृतीमध्ये आहे. हे शहर जवळून अनुभवायचे असेल, तर ही ठिकाणे तुमच्या लिस्टमध्ये नक्की ठेवा.फिरंगी महल: जिथे युरोपीय व्यापारी राहायचेऔरंगजेबाच्या काळातील हा महाल इतिहासप्रेमींसाठी एक पर्वणीच आहे. एकेकाळी येथे युरोपीय व्यापारी राहायचे, म्हणून याला 'फिरंगी महल' असे नाव पडले. जरी आज हा महाल फारसा प्रसिद्ध नसला तरी, फोटोग्राफी आणि जुन्या वास्तुकलेचा आनंद घेण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..चौक भागातील 'टुंडे कबाब'लखनौची सहल आणि खादाडी हे समीकरण टुंडे कबाबशिवाय अपूर्ण आहे. चौक भागातील टुंडे कबाबच्या दुकानात मिळणारे कबाब जगप्रसिद्ध आहेत. येथील कबाबचा मऊपणा आणि मसाल्यांचा सुगंध तुम्हाला पुन्हा पुन्हा येथे येण्यास भाग पाडेल..प्राचीन यूनानी रुग्णालयगोल दरवाजा चौक येथे असलेले हे रुग्णालय अतिशय जुने आहे. आजही येथे पारंपारिक औषधे आणि जडीबुटींच्या मदतीने उपचार केले जातात. हकीम आजही येथे बसतात आणि अतिशय कमी शुल्कात रुग्णांना तपासतात. ही जुनी परंपरा अनुभवण्यासाठी एकदा येथे नक्की जा..'टोला'मधील भूलभुलैयालखनौमधील पारंपरिक गृहनिर्माण सोसायट्यांना 'टोला' म्हटले जाते. याची रचना एखाद्या भूलभुलैयासारखी आहे. एका टोलाचा बाहेर पडण्याचा रस्ता हा दुसऱ्या टोलाचा प्रवेशद्वार असतो. हे पाहणे पर्यटकांसाठी अतिशय रंजक आणि थरारक असते..नवाब काळचे कोठेनवाबांच्या काळात 'कोठे' हे वेश्यालय नसून संस्कृती शिकण्याचे केंद्र असायचे. येथील नवाबांचे मुले 'तहजीब' आणि शिष्टाचार शिकण्यासाठी येथे येत असत. काळाच्या ओघात या ठिकाणांचे स्वरूप बदलले असले, तरी येथील जुन्या इमारती अजूनही त्या काळातील वैभवाची साक्ष देतात. लखनौचे हे वेगळेपण अनुभवायचे असेल तर गाइडची मदत घेऊन या ठिकाणांना नक्की भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.