Chardham Yatra 2026 : केदारनाथला जायचंय? फक्त ७२ मिनिटांत ३१ हजार तिकीटं बुक; बुकिंगमध्ये महाराष्ट्र अव्वल, युपी दुसऱ्या क्रमांकावर!

उत्तराखंडमधील केदारनाथ धामची ओढ भाविकांमध्ये किती प्रचंड आहे, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. केदारनाथ हेलिकॉप्टर सेवेसाठी ऑनलाईन बुकिंग सुरू होताच अक्षरशः झुंबड उडाली आणि अवघ्या ७२ मिनिटांत सर्व तिकिटे हातोहात विकली गेली आहेत..बुकिंग प्रक्रियामिळालेल्या माहितीनुसार, २२ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीसाठीची हेलिकॉप्टर बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. १५ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ६ वाजता बुकिंग सुरू झाले आणि अवघ्या १ तास १२ मिनिटांत म्हणजे ७२ मिनिटांत ३१,४५० जागांचे बुकिंग फुल्ल झाले.विशेष म्हणजे, दर मिनिटाला शेकडो भाविक वेबसाईटवर तिकीट बुक करण्यासाठी धडपडत होते. संध्याकाळी ६ वाजून १० मिनिटांपासून ते ६ वाजून ३२ मिनिटांपर्यंत बुकिंगचा वेग सर्वाधिक होता..महाराष्ट्र अव्वलया बुकिंग प्रक्रियेत राज्यांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्याने बाजी मारली आहे. केदारनाथसाठी हेलिकॉप्टर बुक करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक १७०८ भाविक हे महाराष्ट्रातील आहेत. या यादीत उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर असून तिथून १२४३ बुकिंग झाले आहेत.त्यानंतर दिल्ली, तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांचा क्रमांक लागतो. पर्यटकांच्या सोयीसाठी उत्तराखंड सरकारने यावेळी अत्यंत पारदर्शक पद्धत अवलंबली होती..सुलभ बुकिंगबुकिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने काही कडक नियम लावले होते. एका युजरला जास्तीत जास्त दोन वेळा बुकिंग करण्याची आणि एकूण १२ जागा बुक करण्याची परवानगी होती. एका ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त ६ प्रवासी असू शकतात, असा नियम करण्यात आला होता. या नियमांमुळे एजंटांचा हस्तक्षेप कमी झाला आणि ५१ टक्के प्रवाशांनी स्वतःहून आपले तिकीट बुक केले आहे..उत्तराखंड पर्यटन विभागाने या बुकिंग प्रक्रियेची शहानिशा करण्यासाठी कॉल सेंटरवरून प्रवाशांना फोनही केले. ज्यामध्ये बहुतेक प्रवाशांनी बुकिंग सुलभ झाल्याचे सांगितले. सध्या काही कारणास्तव ५१० जणांनी आपली तिकिटे रद्द केली असून त्या जागा पुन्हा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.ही संपूर्ण प्रक्रिया आयआरसीटीसीच्या (IRCTC) माध्यमातून पार पडली असून यातून प्रवाशांना फसवणुकीपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.