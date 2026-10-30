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Kedarnath Viral Video: बर्फाच्या पांढऱ्याशुभ्र चादरीत केदारनाथ धाम; कपाट बंद होण्यापूर्वी दर्शनासाठी भाविकांची लगबग

Snow Covers Kedarnath Dham Ahead of Temple Winter Closure: केदारनाथमध्ये बर्फवृष्टीचा नजारा; कपाट बंद होण्यापूर्वी दर्शनासाठी भाविकांची धाव
Kedarnath Dham Turns Into a Snow Paradise as Devotees Arrive for Darshan Ahead of Temple Closure This Winter Season

Kedarnath Dham Turns Into a Snow Paradise as Devotees Arrive for Darshan Ahead of Temple Closure This Winter Season

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमधील हवामानात गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी अचानक बदल झाला. केदारनाथ आणि गंगोत्री धाममध्ये सकाळपासून बर्फवृष्टी झाल्याने मंदिर परिसर आणि आसपासच्या पर्वतरांगांवर बर्फाची पांढरी चादर पसरली. या बर्फवृष्टीमुळे तापमानात घट होऊन थंडीचा कडाका वाढला आहे. दुसरीकडे, रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील सखल भागांसह मसुरीमध्ये पावसामुळे गारठा वाढला आहे.

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