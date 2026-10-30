Kedarnath Viral Video: बर्फाच्या पांढऱ्याशुभ्र चादरीत केदारनाथ धाम; कपाट बंद होण्यापूर्वी दर्शनासाठी भाविकांची लगबग

उत्तराखंडमधील हवामानात गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी अचानक बदल झाला. केदारनाथ आणि गंगोत्री धाममध्ये सकाळपासून बर्फवृष्टी झाल्याने मंदिर परिसर आणि आसपासच्या पर्वतरांगांवर बर्फाची पांढरी चादर पसरली. या बर्फवृष्टीमुळे तापमानात घट होऊन थंडीचा कडाका वाढला आहे. दुसरीकडे, रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील सखल भागांसह मसुरीमध्ये पावसामुळे गारठा वाढला आहे. .केदारनाथ धाम बर्फाच्या चादरीतगुरुवारी सकाळी केदारनाथ धाममध्ये बर्फवृष्टी सुरू झाली. बर्फाच्छादित मंदिर परिसराचे मनमोहक दृश्य पाहून भाविक आनंदित झाले. काही भाविकांनी या क्षणांचे छायाचित्रण केले, तर काहींनी बर्फाच्या पार्श्वभूमीवर छायाचित्रे काढली. मात्र, बर्फवृष्टीमुळे परिसरातील थंडी वाढली आहे. गंगोत्री धाममध्येही बर्फवृष्टी झाल्याने तेथील तापमानात घट झाली..केदारनाथचे कपाट ११ नोव्हेंबरला बंद होणारकेदारनाथ धामचे कपाट हिवाळ्यासाठी ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बंद होणार आहे. त्यामुळे कपाट बंद होण्यापूर्वी बाबा केदारांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची ये-जा सुरू आहे.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, चालू यात्रा हंगामात आतापर्यंत १८ लाख ५३ हजारांहून अधिक भाविकांनी केदारनाथचे दर्शन घेतले आहे. बुधवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी ८,३७६ भाविकांनी दर्शन घेतले. यामुळे या हंगामातील एकूण दर्शनार्थींची संख्या १८ लाख ५३ हजार ३२ झाली आहे..उखीमठ आणि गुप्तकाशीत पाऊसरुद्रप्रयाग जिल्ह्याचे मुख्यालय तसेच उखीमठ, गुप्तकाशी, जाखोली आणि बसुकेदार परिसरात गुरुवारी सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. या भागांत हलका पाऊस झाल्याने तापमानात घट झाली. त्यामुळे नागरिकांना थंडीचा सामना करावा लागत आहे..मसुरीतील पर्यटनावरही परिणाम‘पहाडांची राणी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मसुरीमध्येही गुरुवारी सकाळपासून पाऊस सुरू होता. पावसामुळे तापमान कमी झाले असून रस्त्यांवरील वर्दळ आणि पर्यटनाच्या हालचालींवर परिणाम झाला. थंडी आणि पावसामुळे काही पर्यटकांनी हॉटेलमध्येच थांबणे पसंत केले..भाविकांनी हवामानाची माहिती घेण्याचे आवाहनडोंगराळ भागात हवामान वेगाने बदलू शकते. त्यामुळे केदारनाथ यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांनी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी हवामानाची ताजी माहिती घ्यावी, उबदार कपडे आणि आवश्यक औषधे सोबत ठेवावीत तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.