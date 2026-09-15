Kedarnath Helicopter Service: केदारघाटीत हेलिकॉप्टरचा आवाज पुन्हा घुमला; केदारनाथ धामसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील हेलीसेवा सुरू!

केदारनाथ : पावसाळ्यानंतर हवामानात सुधारणा होताच केदारनाथ धामच्या दुसऱ्या टप्प्यातील यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारपासून (१५ सप्टेंबर) गुप्तकाशी, फाटा आणि शेरसी या तीन प्रमुख सेक्टरमधून आठ कंपन्यांनी उड्डाणे सुरू केली आहेत. डीजीसीएच्या सुरक्षा तपासणीनंतर ही सेवा पूर्ववत करण्यात आली.तीन सेक्टरमधून आठ कंपन्यांची सेवाकेदारनाथ खोऱ्यातील तीन प्रमुख ठिकाणांहून भाविकांची हेलिकॉप्टरने ने-आण केली जात आहे. गुप्तकाशी सेक्टरमधून ट्रान्स भारत आणि चिप्सन एव्हिएशन सेवा देत आहेत. फाटा सेक्टरमधून थम्बी हेली, राजश हेली एव्हिएशन, युनायटेड हेली आणि पिलग्रीम हेली एव्हिएशन या कंपन्या कार्यरत आहेत. तर शेरसी सेक्टरमधून हिमालय हेली आणि ॲरो एव्हिएशनच्या माध्यमातून उड्डाणे सुरू आहेत..हेलीसेवा सुरू झाल्यानंतर केदारघाटीतील हेलिपॅडवर भाविकांची वर्दळ वाढली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील यात्रेसाठी भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.डीजीसीएच्या तपासणीनंतर हिरवा कंदीलहेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यापूर्वी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) पथकाने हेलिकॉप्टरची तांत्रिक स्थिती, पायलटची तयारी आणि सुरक्षाव्यवस्थेची तपासणी केली. त्यानंतर उड्डाणांना परवानगी देण्यात आली.प्रवाशांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. हवामान प्रतिकूल झाल्यास हेलिकॉप्टरची उड्डाणे तातडीने थांबवण्यात येतील. उड्डाणांवर प्रशासनाकडून सतत लक्ष ठेवले जाणार आहे..Madmaheshwar Yatra : मद्महेश्वर धाम यात्रा पुन्हा सुरू; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन अलर्ट मोडवर, सुरक्षेची नियमावली जाहीर.१५ ते ३० सप्टेंबरची सर्व तिकिटे आरक्षितउत्तराखंड नागरी विमान वाहतूक विकास प्राधिकरणाने (UCADA) १५ ते ३० सप्टेंबर या १६ दिवसांसाठी हेलीसेवेचे ऑनलाइन बुकिंग खुले केले होते. या कालावधीतील सर्व तिकिटे पूर्णपणे आरक्षित झाली आहेत. त्यामुळे हेलीसेवेला भाविकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे.तिकिटांची मागणी वाढल्याने बनावट वेबसाइट आणि एजंटांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता लक्षात घेता भाविकांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तिकिटांचे बुकिंग अधिकृत आयआरसीटीसी पोर्टलवरूनच करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून, अनधिकृत लिंक किंवा ट्रॅव्हल एजंटांमार्फत बुकिंग टाळण्यास सांगण्यात आले आहे..ज्येष्ठ आणि दिव्यांग भाविकांना दिलासाकेदारनाथ धामची यात्रा पायी करणे काही ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग भाविक आणि लहान मुलांसाठी आव्हानात्मक ठरते. अशा भाविकांसाठी हेलिकॉप्टर सेवा मोठी सोय ठरते. कमी वेळेत केदारनाथला पोहोचून दर्शन घेता येत असल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील यात्रेला या सेवेमुळे आणखी वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.