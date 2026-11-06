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Kedarnath Viral Video: १४०० फूट उंचीवर हिमालयात पर्यटकांचा कचरा; स्थानिक तरुणाने एकट्याने स्वच्छ करत शिकवला धडा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल

Himalayan Plastic Pollution : उत्तराखंडमधील १४ हजार २०० फूट उंचीवरील वासुकी ताल परिसरात पर्यटकांनी टाकलेला प्लास्टिक कचरा स्थानिक तरुण दुर्गा प्रसाद देवशाली यांनी एकट्याने गोळा केला. त्यांच्या स्वच्छता मोहिमेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली.
Local youth Durga Prasad Devshali collects plastic waste at Vasuki Tal in the Himalayas

Local youth Durga Prasad Devshali collects plastic waste at Vasuki Tal in the Himalayas

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड : हिमालयातील निसर्गरम्य आणि धार्मिक स्थळांवर पर्यटकांकडून होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येचे गंभीर चित्र उत्तराखंडमधील वासुकी ताल परिसरात समोर आले आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे १४ हजार २०० फूट उंचीवर असलेल्या या तलावाच्या परिसरात पर्यटकांनी पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांची पाकिटे आणि प्लास्टिकचे रॅपर्स टाकल्याचे दिसून आले. या कचऱ्याची दखल घेत स्थानिक तरुण दुर्गा प्रसाद देवशाली यांनी स्वतः पुढाकार घेत एकट्याने स्वच्छता मोहीम राबवली.

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