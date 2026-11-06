Kedarnath Viral Video: १४०० फूट उंचीवर हिमालयात पर्यटकांचा कचरा; स्थानिक तरुणाने एकट्याने स्वच्छ करत शिकवला धडा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल

उत्तराखंड : हिमालयातील निसर्गरम्य आणि धार्मिक स्थळांवर पर्यटकांकडून होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येचे गंभीर चित्र उत्तराखंडमधील वासुकी ताल परिसरात समोर आले आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे १४ हजार २०० फूट उंचीवर असलेल्या या तलावाच्या परिसरात पर्यटकांनी पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांची पाकिटे आणि प्लास्टिकचे रॅपर्स टाकल्याचे दिसून आले. या कचऱ्याची दखल घेत स्थानिक तरुण दुर्गा प्रसाद देवशाली यांनी स्वतः पुढाकार घेत एकट्याने स्वच्छता मोहीम राबवली..खडतर चढाईनंतरही पर्यटकांकडून कचराकेदारनाथ धामापासून सुमारे ८ ते १० किलोमीटरचा खडतर पायी प्रवास केल्यानंतर वासुकी ताल येथे पोहोचता येते. मात्र, एवढा कठीण प्रवास करून येणारे काही पर्यटक प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थांचे रिकामे पुडे परिसरातच टाकून जात आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील हिमालयीन परिसरात प्रदूषणाचा धोका वाढत आहे.ही परिस्थिती पाहून दुर्गा प्रसाद देवशाली यांनी स्वच्छतेची जबाबदारी स्वतः स्वीकारली. त्यांनी वासुकी ताल परिसरात विखुरलेला प्लास्टिक कचरा गोळा करून सुरक्षित ठिकाणी आणला. दुर्गम भागात प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी राबवलेल्या या मोहिमेतून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला..पर्यटकांना कचरा परत आणण्याचे आवाहनदेवशाली यांनी पर्यटकांना आवाहन केले की, हिमालयातील कोणत्याही ठिकाणी जाताना सोबत नेलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांची पाकिटे आणि इतर कचरा स्वतःसोबत परत आणावा. निसर्गाचे रक्षण करणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक पर्यटकाचेही कर्तव्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.यावेळी त्यांनी २०१३ मधील केदारनाथ आपत्तीची आठवण करून देत हिमालयाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. निसर्गाचे संतुलन बिघडवणाऱ्या कृती टाळल्या नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला..जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखलवासुकी ताल परिसरातील कचऱ्याच्या समस्येची रुद्रप्रयागचे जिल्हाधिकारी विशाल मिश्रा यांनी दखल घेतली आहे. धार्मिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेली ठिकाणे प्लास्टिकमुक्त ठेवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. वासुकी ताल परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी संबंधित वन आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.दरम्यान, या मार्गावर नियमित गस्त घालणे, पर्यटकांनी सोबत नेलेला कचरा परत आणण्याची व्यवस्था करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा उपाययोजना राबवण्याची मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.