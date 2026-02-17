देश

Kedarnath 2026: केदारनाथ यात्रेचे बिगुल वाजले! 'या' दिवशी उघडणार मंदिराचे दरवाजे; चारधाम यात्रेपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Kedarnath darshan guidelines for pilgrims: केदारनाथ धामचे कपाट २२ एप्रिलला उघडणार, शिवभक्तांसाठी महाशिवरात्रीला मोठी घोषणा
Devotees gather at Kedarnath Temple as preparations begin for the annual Char Dham Yatra.

बाबा केदारनाथांच्या दर्शनासाठी आतुर असलेल्या शिवभक्तांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे! उत्तराखंडमधील हिवाळी गद्दीस्थळ असलेल्या ऊखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात आज महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर केदारनाथ धामचे कपाट उघडण्याची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे.

