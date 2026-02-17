Kedarnath 2026: केदारनाथ यात्रेचे बिगुल वाजले! 'या' दिवशी उघडणार मंदिराचे दरवाजे; चारधाम यात्रेपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

बाबा केदारनाथांच्या दर्शनासाठी आतुर असलेल्या शिवभक्तांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे! उत्तराखंडमधील हिवाळी गद्दीस्थळ असलेल्या ऊखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात आज महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर केदारनाथ धामचे कपाट उघडण्याची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे..भगवान शंकराच्या द्वादश ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या केदारनाथ धामचे कपाट यंदा २२ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ८:०० वाजता वृषभ लग्नात भाविकांसाठी उघडले जातील. हिवाळ्यातील सहा महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर आणि बर्फवृष्टी कमी झाल्यानंतर बाबा केदारनाथ पुन्हा एकदा भक्तांना दर्शन देण्यासाठी सज्ज होणार आहेत. यंदा टी. गंगाधर लिंग यांची मुख्य पुजारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून ते पूजेची जबाबदारी सांभाळतील..चार धाम यात्रेचे पूर्ण वेळापत्रक:यंदाची चार धाम यात्रा एप्रिल महिन्यातच पूर्णपणे सुरू होणार आहे. प्रशासनाने जाहीर केलेल्या तारखा खालीलप्रमाणे आहेत:गंगोत्री आणि यमुनोत्री धाम: १९ एप्रिल २०२६ (अक्षय तृतीया) रोजी या दोन्ही मंदिरांचे दरवाजे उघडले जातील आणि यात्रेला अधिकृत सुरुवात होईल.केदारनाथ धाम: २२ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ८:०० वाजता कपाट उघडतील.बदरीनाथ धाम: २३ एप्रिल २०२६ रोजी पहाटे ६:१५ वाजता ब्रह्म मुहूर्तावर भक्तांना प्रवेश दिला जाईल..६ महिन्यांचे 'अखंड' दीप रहस्यकेदारनाथ मंदिर वर्षातील सहा महिने अतिशय कडाक्याच्या थंडीमुळे आणि बर्फवृष्टीमुळे बंद असते. दिवाळीनंतर जेव्हा मंदिराचे दरवाजे बंद केले जातात, तेव्हा आत एक दिवा पेटवला जातो. आश्चर्य म्हणजे सहा महिन्यांनंतर जेव्हा कपाट पुन्हा उघडले जातात, तेव्हा तो दिवा तसाच जळत असतो, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. या सहा महिन्यांच्या काळात बाबांची पूजा ऊखीमठ येथे केली जाते..पांडवांनी शोधलेले पवित्र स्थानपौराणिक कथेनुसार, महाभारताच्या युद्धानंतर पांडव आपल्या पापांच्या मुक्तीसाठी भगवान शंकरांच्या शोधात हिमालयात आले होते. तेव्हा महादेवांनी बैलाचे रूप धारण केले होते. या ठिकाणाचे धार्मिक महत्त्व इतके आहे की, केदारनाथच्या दर्शनाशिवाय भक्ताची शिवभक्ती अपूर्ण मानली जाते..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जर तुम्ही यंदा या यात्रेला जाण्याचे नियोजन करत असाल, तर उत्तराखंड सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. वाढती गर्दी पाहता, प्रवासाचे बुकिंग वेळेत करणे फायदेशीर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.