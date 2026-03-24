Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रेकरूंना मोठे गिफ्ट! १३ वर्षांनंतर रामबाडा-गरुडचट्टी मार्ग 'रेडी'; आपत्तीच्या काळात ठरणार 'लाईफलाईन'!

देश: २०१३ च्या भीषण आपत्तीनंतर केदारनाथ धाममधील रामबाडा ते गरुडचट्टी हा जुना आणि ऐतिहासिक मार्ग पुन्हा एकदा चालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. प्रशासनाने या मार्गाचे पुनरुज्जीवन पूर्ण केले असून, आता केवळ मूलभूत सुविधांची प्रतीक्षा आहे..२०१३ च्या प्रलयामध्ये केदारनाथचा हा मुख्य मार्ग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता. तेव्हापासून भाविक गौरीकुंड ते लिंचोली या नवीन मार्गावरून धामपर्यंत पोहोचत आहेत. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अथक परिश्रमातून हा ५.२५ किमी लांबीचा जुना मार्ग पुन्हा तयार केला आहे..काय आहे सध्याची स्थिती?मार्ग तयार: रामबाडा ते गरुडचट्टी दरम्यानचा सव्वा पाच किलोमीटरचा रस्ता बांधून पूर्ण झाला आहे. गरुडचट्टीच्या पुढचा रस्ता आधीच सुस्थितीत असल्याने आता एक सलग पर्याय उपलब्ध झाला आहे.जिल्हाधिकारी विशाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मार्गावर वीज, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांसारख्या सुविधा उभारण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, या सुविधा पूर्ण होताच मार्ग प्रवासासाठी खुला केला जाईल. गेल्या वर्षी दरड कोसळल्यामुळे मुख्य मार्गाचे जे नुकसान झाले होते, त्याचीही डागडुजी करण्यात आली आहे..आपत्कालीन स्थितीत ठरणार 'वरदान'हा मार्ग केवळ पर्यटनासाठी नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे:१. पर्यायी मार्ग: मुख्य मार्गावर काही अडचण आल्यास किंवा गर्दी वाढल्यास या मार्गाचा वापर करता येईल.२. ऐतिहासिक महत्त्व: २०१३ पूर्वी हाच मार्ग केदारनाथला जाण्यासाठी मुख्य होता. गरुडचट्टी हे प्रभू रामाच्या भक्तीशी आणि आदि शंकराचार्यांच्या तपस्येशी जोडलेले स्थान आहे.३. कमी वेळ: या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ आणि अंतर काही प्रमाणात कमी होऊ शकते..प्रशासनाची तयारीलोनिविचे कार्यकारी अभियंता रायविंद यांनी स्पष्ट केले की, दोन वर्षांच्या मेहनतीनंतर हा मार्ग तयार झाला आहे. आता केवळ प्रशासकीय मंजुरी आणि सुविधा मिळताच भाविकांना या जुन्या मार्गावरून चालण्याची संधी मिळेल.केदारनाथ यात्रेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला जात असताना या मार्गाचे पूर्ण होणे ही भाविकांसाठी सुखद बातमी आहे.